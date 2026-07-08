„Við vildum halda stressi og tímapressu í kringum daginn í algjöru lágmarki svo við ákváðum að splitta þessu í tvennt, giftingin sjálf 17. júní og veislan var svo 20 júní. Með því náðum við lengja gleðina og stuðið í kringum það að giftast hvort öðru,“ segja hin nýgiftu Berglind Ósk Hlynsdóttir og Árni Kristinn Skúlason. Þau héldu sögulega veislu í Viðey fyrir nokkrum vikum og ástin sveif yfir eyjunni.
Berglind Ósk starfar sem fatahönnuður og rekur merkið Bosk. Árni Kristinn er leiðsögumaður og stefnir á nám í guðfræði í haust. Hjúin eru búin að vera saman í fjögur ár en þau hittust fyrst á 17. júní 2022 og byrjuðu mjög fljótt saman eftir fyrstu kynni.
Blaðamaður ræddi við þau um einstakt sveitabrúðkaup þeirra, ástina, brúðkaupsfötin og fleira.
Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?
Við trúlofuðumst 20. október 2024. Árni náði að plata mig í að við værum að fara að aðstoða Kristófer mág hans að undirbúa fyrir afmælisveislu sem hann ætlaði að halda á gistiheimilinu Sel, sem er rekið af foreldrum Árna.
Ég í blindni trúi því að sjálfsögðu og mæti tilbúin til að hjálpa, nema hvað að þá voru þau öll búin að plana gistingu á hótel Geysi og ég sú eina sem vissi ekkert.
Árni var búin að plana í langan tíma að biðja mín þarna og það var yndislegt að vera umkringd fjölskyldunni, en hann fékk líka mömmu mína og pabba til þess að koma og áttum við yndislega kvöldstund saman í góðum mat og drykk.
Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?
Við fórum að plana af alvöru fyrir rétt rúmlega ári. Við bókuðum Viðeyjarstofu í maí 2025 og svo allt annað sem þurfti að panta og bóka í kjölfarið.
Hvernig var brúðkaupsdagurinn?
17. júní hófst með morgunmat og undirbúningi fyrir kaffiboðið sem var eftir hjónavígsluna, síðan komu vinir okkar og vinkonur og við vorum með GMT (gera okkur til) partí í sitt hvoru herberginu. Það var ekkert smá dýrmætt að eiga þessa stund með fólkinu okkar fyrir athöfnina.
Karítas Óðinsdóttir söng í kirkjunni, Kristín Þórunn gaf okkur saman og það var ekki þurrt auga í kirkjunni eftir athöfnina! Eftir á héldum við kaffiboð á Seli þar sem við skáluðum saman og borðuðum sætindi með gestunum okkar. Eftir allt þetta áttum við Árni huggulega stund í pottinum þar sem við drukkum eina freyðivín og horfðum á HM í spennufalli.
Þann 20. júní vorum við aðeins rólegri fyrir deginum og gerðum okkur til saman á heimili okkar, Elma Rún kom og farðaði mig og Sól kom til að aðstoða mig við dressið. Við hittum Villa og Fjölni niðri á höfn og fórum saman út í Viðey og eftir það vorum við bara að njóta.
Sissó grín-gaf okkur saman í einni fallegustu athöfn sem menn hafa orðið vitni af, aftur ekki þurrt auga á staðnum, en við vorum úti með Esjuna í bakgrunni og eftir það hófust veisluhöld, frábær matur frá Flóru veitingaþjónustu og mögulega besta veður sem hægt var að hugsa sér, sem við að sjálfsögðu pöntuðum með miklum fyrirvara.
Voruð þið með einhverja viðburði dagana í kringum brúðkaupið?
Við vorum kannski ekki beint með viðburði í kringum brúðkaupið en við ákváðum snemma að við vildum gifta okkur í Mosfellskirkju í Grímsnesi og svo vildum við halda veisluna í Viðey.
Mosfellskirkja er lítil sveitakirkja sem er rétt hjá bænum þar sem Árni ólst upp á, en mamma hans er jarðsett þar og þetta var okkar leið til þess að hafa hana með okkur á brúðkaupsdaginn.
Við vildum halda stressi og tímapressu í kringum daginn í algjöru lágmarki svo við ákváðum að splitta þessu í tvennt, giftingin sjálf 17. júní og veislan var svo 20. júní. Með því náðum við lengja gleðina og stuðið í kringum það að giftast hvort öðru.
Voruð þið sammála í skipulaginu?
Já við vorum oftast sammála. Við grínumst mikið með að við hefðum verið að hnakkrífast yfir hvaða lög yrðu sungin í kirkjunni, en það var kannski það helsta sem við rökræddum á milli, hvaða Bon Iver lag skyldi vera sungið þegar ég gengi inn. Við vorum samt fljót að leysa úr þeirri deilu enda oftast mjög samstíga.
Hvað fannst ykkur mikilvægast í skipulaginu?
Okkur fannst mikilvægt að hafa góða yfirsýn yfir kostnað á öllu og þá helst mælum við með að skjóta vel yfir í kostnaðaráætluninni, búast við að allt sé dýrara en það svo er. Þá fær maður ekki leiðinlegt peningasjokk eftir á.
Hvaðan sóttuð þið innblástur?
Við höfum farið í nokkur alveg frábær vinabrúðkaup síðustu ár og það var 100 prósent innblástur fyrir okkur, gott að eiga gott fólk að sem hefur gert þetta áður og gat gefið góð ráð varðandi skipulag og fjárhagsáætlun og svona praktíska hluti.
Annars get ég alveg viðurkennt að ég eyddi ófáum kvöldum á TikTok að skoða hvað fólk væri að gera, fá hugmyndir af hlutum sem ég vildi gera og kannski líka sjá hvað mig langaði alls ekki að gera. Það er rosa mikill óþarfi sem er oft í kringum brúðkaup!
Hvað stendur upp úr?
Það er mjög erfitt að velja hvað stendur upp úr, allt var eitthvað svo fullkomið og fallegt. Ég gæti nefnt stundina þar sem Sissó lætur okkur festa flugu á þæft hjarta í stað þess að setja upp hringa í lok athafnarinnar í Viðey þar sem við settum þá upp í kirkjunni þrem dögum áður.
Það var virkilega falleg og óvænt stund, við vissum ekki af þessu og höfðum treyst honum í blindni fyrir að halda fallega athöfn, sem hann og gerði.
Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði?
Já aldeilis! Villi Neto og Fjölnir Gísla voru veislustjórar og þeir eru svo miklir fagmenn, þetta hefði ekki getað verið betra! Þeir bjuggu til lag um sögu okkar Árna, héldu utan um allar fallegu ræðurnar og skemmtilegu leikina sem fólkið okkar bauð okkur upp á og voru almennt bara ótrúlega fyndnir.
Vert er að minnast á að vinkona okkar, Rebecca Scott Lord, skrifaði litla erótíska skáldsögu um fyrstu kynni okkar Árna og það sátu allir límdir við hlustir. Fjórir kaflar, í brúðkaupsveislu og þau voru öll að hlusta!
Var eitthvað sem kom ykkur á óvart?
Hvað það er ótrúlega gaman að gifta sig, við værum til í að gera þetta aftur! En vonandi kemur nú ekki til þess.
Hvað voru margir gestir?
Úff, við hefðum auðveldlega geta boðið 200 manns en vegna stærðar á salnum þurftum við að fækka upprunalega gestalistanum allsvakalega og enduðum á að vera með áttatíu manns í veislunni sem var bara fullkominn fjöldi.
Við náðum að vera eitthvað með öllum og svo var extra gaman að flest öll höfðu þau hist í gæsunar og steggjunar partýunum okkar.
Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það?
Árni fékk sér sérsaumuð jakkaföt í góðu skosku tweed-i og var með bolo bindi sem vinkona okkar Rebekka Ashley fann út í Kaupmannahöfn fyrir hann.
Ég fékk vinkonu okkar fatahönnuðinn Sól Hansdóttir til þess að sauma á mig kjól og aukahluti ásamt því að ég saumaði partýkjólinn og mamma mín prjónaði á mig jakka.
Ég vildi ekki endilega vera í hefðbundnum brúðarkjól og við Sól spjölluðum lengi og vel um hvernig þetta ætti að vera, því ég vildi líka að kjóllinn væri hennar hönnun.
Ég elska að vera í lögum af fötum (e. layers) og þá datt okkur í hug að hafa nokkur mismunandi lög af flíkum sem hægt væri að klæða upp og niður og væri þá líka hægt að nota það áfram eftir brúðkaupið. Síðan kíkti ég til hennar til London og þá negldum við niður loka pælinguna og fundum til efni, en við völdum fjögur til fimm mismunandi efni.
Mig langaði líka að bæta við smá lit inn í lúkkið og mér fannst rauður meika mikið sens, svo jakkinn sem mamma prjónaði var rauður ásamt því að tabi skórnir mínir voru rauðir.
Þar sem við vorum með tvo daga þá nýtti ég tækifærið og klæddi kjólinn upp með mismunandi fylgihlutum. Fyrir 17. júní prjónaði ég peysu til að vera í yfir kjólinn, fann slör á nytjamarkaðnum á Hvammstanga fimm dögum fyrir og var í hvítum Kalda skóm sem ég fann í Rauða krossinum, „iconic thrift find“.
20. júní var ég svo í Sól Hansdóttir dressinu, partýkjólnum um kvöldið og að sjálfsögðu með hvíta bosk tösku.
Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?
Já kannski bara að allt í kringum brúðkaup og það sem tilheyrir á að vera ykkar, það þarf ekki að fylgja einhverjum hefðum frekar en þið viljið og að þetta er dagurinn YKKAR!
Því er mikilvægt að fá gott fólk í allar stöður svo þið getið notið í botn og ekki þurft að pæla neitt í skipulagi og þess háttar.
Hvernig er tilfinningin að lenda eftir svona veislu?
Léttir, þakklæti og ójarðnesk tilfinning að finna fyrir hvað maður er elskaður og elskar mikið, bæði á milli okkar Árna en líka ástin sem við fundum frá fólkinu okkar.