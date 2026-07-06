Lífið

Snæ­fríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Snæfríður og Högni hafa sett glæsilega íbúð við Hafnartorg á sölu.
Snæfríður og Högni hafa sett glæsilega íbúð við Hafnartorg á sölu.

Stjörnuparið Högni Egilsson tónlistarmaður og Snæfríður Ingvarsdóttir leik-og söngkona hafa sett íbúð sína á Kolagötu á sölu. Íbúðin er hin glæsilegasta, 125 fermetrar að stærð og ásett verð er 148,9 milljónir.

Þau keypti íbúðina snemma árs 2024 en áður átti Högni íbúð í sama húsi. 

Snæfríður og Högni hafa eytt miklum tíma í Los Angeles að undanförnu við fjölbreytt verkefni. Högni samdi meðal annars tónlist fyrir Netflix kvikmyndina Apex sem Baltasar Kormákur leikstýrði.

Hjúin skrifa á Facebook undir söluna: 

„Við höfum átt yndislegan tíma og hreiðrað vel um okkur á þessum skemmtilega reit, en nú er kominn tími á ný ævintýri.“

Íbúðin er á efri hæð við Hafnartorgið og er einstaklega björt með óskert útsýni til suðurs.  

Björt og falleg stofa.Betri stofan

Rúmgott hjónaherbergi.Betri stofan
Annað svefnherbergi.Betri stofan
Íbúðin einkennist af vandaðri hönnun.Betri stofan
Svalir.Betri stofan
Fasteignamarkaður Hús og heimili


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