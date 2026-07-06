Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 6. júlí 2026 10:52 Snæfríður og Högni hafa sett glæsilega íbúð við Hafnartorg á sölu. Stjörnuparið Högni Egilsson tónlistarmaður og Snæfríður Ingvarsdóttir leik-og söngkona hafa sett íbúð sína á Kolagötu á sölu. Íbúðin er hin glæsilegasta, 125 fermetrar að stærð og ásett verð er 148,9 milljónir. Þau keypti íbúðina snemma árs 2024 en áður átti Högni íbúð í sama húsi. Snæfríður og Högni hafa eytt miklum tíma í Los Angeles að undanförnu við fjölbreytt verkefni. Högni samdi meðal annars tónlist fyrir Netflix kvikmyndina Apex sem Baltasar Kormákur leikstýrði. Hjúin skrifa á Facebook undir söluna: „Við höfum átt yndislegan tíma og hreiðrað vel um okkur á þessum skemmtilega reit, en nú er kominn tími á ný ævintýri.“ Íbúðin er á efri hæð við Hafnartorgið og er einstaklega björt með óskert útsýni til suðurs. Björt og falleg stofa.Betri stofan Rúmgott hjónaherbergi.Betri stofan Annað svefnherbergi.Betri stofan Íbúðin einkennist af vandaðri hönnun.Betri stofan Svalir.Betri stofan Fasteignamarkaður Hús og heimili Mest lesið Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Lífið Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Lífið Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Lífið Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Lífið Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Lífið Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Lífið Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Menning Aðsóknarmet slegið á brúðulistahátíð á Hvammstanga Menning Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Lífið samstarf Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Lífið Fleiri fréttir Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Sjá meira