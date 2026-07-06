Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Magnús Jochum Pálsson skrifar 6. júlí 2026 10:16 Albanese hefur beðist afsökunar á ummælum sínum um Kylie Minogue. Atnhony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, hefur beðist afsökunar á ummælum sem hann lét falla um áströlsku poppstjörnuna Kylie Minogue í hlaðvarpsviðtali í síðustu viku. Albanese spilaði útgáfu af Ríða, drepa, giftast þar sem hann sagðist vilja giftast, deita og ríða Minogue. Albanese var gestur í hlaðvarpinu Bush Deep hjá ástralska grínistanum Nikki Osborne í lok síðustu viku. Osborne spurði forsætisráðherrann á einum tímapunkti „Ríða, giftast, deita?“ og gaf honum sem valkosti Kylie Minogue, leikkonuna Nicole Kidman og skemmtikraftinn Rhondu Burchmore - allt frægar ástralskar konur. Albanese hikaði við spurninguna og svaraði: „Ég var að gifta mig, ég er bara búinn með sex mánuði.“ „En hvað ef allt fer í skrúfuna? Þykjumst bara aðeins,“ sagði Osborne þá. „Kylie, augljósleg,“ svaraði Albanese. „Þú myndir giftast Kylie, ríða henni og deita hana?“ „Allt ofantalið,“ svaraði Albanese og bætti við: „Hún er frábær.“ Ástralir viðkvæmari en Íslendingar Ummæli Albanese vöktu mikla hneykslan í Átralíu, þingkonan Zali Steggall sagði ummælin „algjörlega óviðeigandi“ og hann þyrfti að leiða með fordæmi og bregðast við kvenfyrirlitningu frekar en að taka þátt í henni. Sarah Henderson, skuggaráðherra samskipta í ríkisstjórninni, sagði í færslu á X að ummælin væru „niðrandi í garð kvenna, vandræðaleg fyrir Ástrali og gera lítið úr embætti forsætisráðherrans“. Forsætisráðherrann sendi frá sér tilkynningu í morgun og sagði þar: „Ég biðst fortakslaust afsökunar fyrir ummælin.“ Anthony Albanese hefur gegnt embætti forsætisráðherra Ástralíu frá árinu 2022. AP Albanese er á ferðalagi um Kyrrahafið um þessar mundir og situr Richard Marles, varaforsætisráðherra Ástralíu, í embættinu á meðan. Hann sagði ríkisstjórnina „algjörlega skuldbundna“ til að efla stöðu kvenna í samfélaginu. Ástralir virðast vera viðkvæmari en við Íslendingar því Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður hjá Sýn, hefur haldið úti viðtalsþáttunum Af vængjum fram síðustu ár þar sem hann hefur meðal annars látið stjórnmálamenn spila Ríða, drepa, giftast. Ástralía Fjölmiðlar Jafnréttismál Mest lesið Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Lífið Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Lífið Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Lífið Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Lífið Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Lífið Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Lífið Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Menning Aðsóknarmet slegið á brúðulistahátíð á Hvammstanga Menning Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Lífið samstarf Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Lífið Fleiri fréttir Snæfríður og Högni selja útsýnisíbúð í 101 Baðst afsökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Sjá meira