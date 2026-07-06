Lífið

Baðst af­sökunar á að hafa sagst vilja ríða Minogue

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Albanese hefur beðist afsökunar á ummælum sínum um Kylie Minogue.
Albanese hefur beðist afsökunar á ummælum sínum um Kylie Minogue.

Atnhony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, hefur beðist afsökunar á ummælum sem hann lét falla um áströlsku poppstjörnuna Kylie Minogue í hlaðvarpsviðtali í síðustu viku. Albanese spilaði útgáfu af Ríða, drepa, giftast þar sem hann sagðist vilja giftast, deita og ríða Minogue.

Albanese var gestur í hlaðvarpinu Bush Deep hjá ástralska grínistanum Nikki Osborne í lok síðustu viku. Osborne spurði forsætisráðherrann á einum tímapunkti „Ríða, giftast, deita?“ og gaf honum sem valkosti Kylie Minogue, leikkonuna Nicole Kidman og skemmtikraftinn Rhondu Burchmore - allt frægar ástralskar konur.

Albanese hikaði við spurninguna og svaraði: „Ég var að gifta mig, ég er bara búinn með sex mánuði.“

„En hvað ef allt fer í skrúfuna? Þykjumst bara aðeins,“ sagði Osborne þá.

„Kylie, augljósleg,“ svaraði Albanese.

„Þú myndir giftast Kylie, ríða henni og deita hana?“

„Allt ofantalið,“ svaraði Albanese og bætti við: „Hún er frábær.“

Ástralir viðkvæmari en Íslendingar

Ummæli Albanese vöktu mikla hneykslan í Átralíu, þingkonan Zali Steggall sagði ummælin „algjörlega óviðeigandi“ og hann þyrfti að leiða með fordæmi og bregðast við kvenfyrirlitningu frekar en að taka þátt í henni. 

Sarah Henderson, skuggaráðherra samskipta í ríkisstjórninni, sagði í færslu á X að ummælin væru „niðrandi í garð kvenna, vandræðaleg fyrir Ástrali og gera lítið úr embætti forsætisráðherrans“.

Forsætisráðherrann sendi frá sér tilkynningu í morgun og sagði þar: „Ég biðst fortakslaust afsökunar fyrir ummælin.“

Anthony Albanese hefur gegnt embætti forsætisráðherra Ástralíu frá árinu 2022. AP

Albanese er á ferðalagi um Kyrrahafið um þessar mundir og situr Richard Marles, varaforsætisráðherra Ástralíu, í embættinu á meðan. Hann sagði ríkisstjórnina „algjörlega skuldbundna“ til að efla stöðu kvenna í samfélaginu.

Ástralir virðast vera viðkvæmari en við Íslendingar því Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður hjá Sýn, hefur haldið úti viðtalsþáttunum Af vængjum fram síðustu ár þar sem hann hefur meðal annars látið stjórnmálamenn spila Ríða, drepa, giftast.

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