Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Agnar Már Másson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 5. júlí 2026 17:57 Lambi hefur komið sér í sjálfheldu, nokkuð langt frá sinni hjörð. Samsett Mynd Björgunarsveitir halda nú að Krýsuvíkurbjargi þar sem lamb hefur komið sér í sjálfheldu. Björgunarsveitarmenn ætla þar að athuga hvort hægt sé að síga niður til lambsins og bjarga því, þar sem dýrið er fast í fuglabjargi. „Við ákváðum að kíkja aðeins á aðstæður og taka stöðuna út frá því,“ segir Valdís Huld Jónsdóttir, formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar, í samtali við fréttastofu. Fyrr í dag ræddi Vísir við Teit Þorkelsson leiðsögumann, en honum hafði brugðið verulega í brún í morgun er hann hafði lagt leið sína að Krýsuvíkurbjargi. Þar tók á móti honum hið vanalega mávagarg og önnur fuglahljóð en hann furðaði sig á því þegar hann heyrði jarm óma um kletta og björg. Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að þar væri lítið lamb komið í sjálfheldu á bjarginu innan um fugla og jurtir. Valdís hjá björgunarsveitinni segir að björgunarsveitir séu á leiðinni á vettvang og að fyrsta skref verði að athuga hvort öruggt sé að síga niður að lambinu. Teitur leiðsögumaður náði myndskeiði af lambinu sem birtist hér á Vísi en Valdís telur erfitt að segja til um það út frá myndefninu einu hvort auðvelt sé að bjarga skepnunni. „Ég reikna með að við tökum með búnað og vonumst eftir því besta.“ Krýsuvíkurbjarg er á sunnanverðum Reykjanesskaga. Björgunarsveitir Hafnarfjörður Mest lesið Fannst látinn í tjaldi Innlent Lést á Fimmvörðuhálsi Innlent Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Innlent Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Innlent Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Innlent Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið Innlent Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti Innlent Velja Viljandi villt Innlent Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Innlent Fleiri fréttir Björgunarsveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“ Biðlar til þjófa að skila ómetanlegu þýfi: „Ef þið skilið ekki þessu dóti, kæru þjófar, þá er Bubba að mæta“ Ósamræmi einkunna: „Við verðum að horfast í augu við það“ Nám í dýralækningum í fyrsta sinn í boði hérlendis Hamagangur meirihlutans minni á norsku Exit-þættina Einelti kvenna birtist oft með lúmskari hætti „Við erum sáttir“: Gönguhóparnir stóðu fyrir sínu Lamb að svelta í sjálfheldu: „Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur“ Töluvert um sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Einkunnagjöf, jarðgangagerð og hagræðingaraðgerðir borgarinnar Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Sjá meira