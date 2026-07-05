Innlent

Björgunar­sveitir fara að lambinu: „Vonumst eftir því besta“

Agnar Már Másson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Lambi hefur komið sér í sjálfheldu, nokkuð langt frá sinni hjörð.
Lambi hefur komið sér í sjálfheldu, nokkuð langt frá sinni hjörð. Samsett Mynd

Björgunarsveitir halda nú að Krýsuvíkurbjargi þar sem lamb hefur komið sér í sjálfheldu. Björgunarsveitarmenn ætla þar að athuga hvort hægt sé að síga niður til lambsins og bjarga því, þar sem dýrið er fast í fuglabjargi.

„Við ákváðum að kíkja aðeins á aðstæður og taka stöðuna út frá því,“ segir Valdís Huld Jónsdóttir, formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar, í samtali við fréttastofu.

Fyrr í dag ræddi Vísir við Teit Þorkelsson leiðsögumann, en honum hafði brugðið verulega í brún í morgun er hann hafði lagt leið sína að Krýsuvíkurbjargi. Þar tók á móti honum hið vanalega mávagarg og önnur fuglahljóð en hann furðaði sig á því þegar hann heyrði jarm óma um kletta og björg. Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að þar væri lítið lamb komið í sjálfheldu á bjarginu innan um fugla og jurtir.

Valdís hjá björgunarsveitinni segir að björgunarsveitir séu á leiðinni á vettvang og að fyrsta skref verði að athuga hvort öruggt sé að síga niður að lambinu.

Teitur leiðsögumaður náði myndskeiði af lambinu sem birtist hér á Vísi en Valdís telur erfitt að segja til um það út frá myndefninu einu hvort auðvelt sé að bjarga skepnunni.

„Ég reikna með að við tökum með búnað og vonumst eftir því besta.“

Krýsuvíkurbjarg er á sunnanverðum Reykjanesskaga.

Björgunarsveitir Hafnarfjörður

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