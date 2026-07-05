Teiti Þorkelssyni leiðsögumanni brá í brún í morgun þegar hann lagði leið sína að Krýsuvíkurbjargi. Þar tók á móti honum hið vanalega mávagarg og önnur fuglahljóð en hann furðaði sig á því þegar hann heyrði jarm óma um kletta og björg.
Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að þar væri lítið lamb komið í sjálfheldu á bjarginu innan um fugla og jurtir.
„Ég kom þarna með manneskju sem ég er með á leiðinni út á flugvöll, þá heyrir maður þetta vanalega fuglahljóð en síðan allt í einu heyrir maður hávært jarm. Þetta var eins og í íslensku ævintýri þegar einhver hefur gengið í björg. Hátt og skrælt hljóð. Það er lítið lamb þarna sem mænir upp á mann og jarmar og jarmar,“ segir Teitur í samtali við fréttastofu.
Hann telur að lambið hafi verið í leit að æti og gengið lengra og lengra með bjarginu þangað til það var búið að koma sér í klandur. Lítið sé hægt að gera fyrir lambið nema aðilar með þar til gerðan búnað mæti á svæðið. Tugi metra fall blasir við fyrir neðan klettasylluna sem lambið stendur á.
„Það verður bara að sitja þarna og drepast nema einhver komi og bjargi því. Þetta væri gott tækifæri til að framkvæma sigæfingu þarna á bjarginu fyrir björgunarsveitina til dæmis,“ segir Teitur og bætir við að hann hafi gert lögreglunni viðvart.
Hann segir ómögulegt að meta hve lengi lambið hafi verið fast á umræddu svæði en telur að það hafi verið þar í þó nokkurn tíma enda engar aðrar kindur í grenndinni. Hann tekur fram að hann hafi rekist á hóp kinda nokkru frá sem eru eflaust frá sama eiganda.
„Mamman og hin lömbin hafa farið eitthvað annað eftir að hafa jarmast þarna á í einhvern tíma. Það endar bara á því að drepast ef enginn kemur. Vonandi endar þessi lambasaga vel,“ segir hann og hvetur fólk til að ana ekki út í neina vitleysu til að bjarga lambinu enda gæti það orðið hættulegt. Hann vonast innilega til að eigendur eða viðbragðsaðilar bregðist við og komi lambinu í var.