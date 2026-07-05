Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið Sigurgeir Þorkelsson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 5. júlí 2026 11:38 Hátíðargestir fylgjast hér með gangi hringekjunnar meðan allt lék í lyndi. Innsent Slys varð á Bryggjuhátíðinni á Stokkseyri í gær þegar ein fjögurra stoða hringekju gaf sig. Tækið er búið svokölluðum „bollum“ sem börnin setjast í og er síðan snúið í hringi. Við það að ein stoðanna gaf sig keyrðist einn bollinn ofan í jörðina með þeim afleiðingum að tvö börn skullu nokkuð harkalega til. Í kjölfarið leituðu foreldrar annars barnsins með það á slysadeild. Samkvæmt Lögreglunni á Suðurlandi er barnið á leikskólaaldri. Lögreglunni barst tilkynning um slysið um þrjúleytið í gær. Tækið var stöðvað samstundis eftir að slysið hafði orðið. Meiðsli barnanna teljast ekki alvarleg. Öllum nærstöddum var brugðið við slysið að sögn Inga Þórs Jónssonar, skipuleggjanda hátíðarinnar. „Það voru krakkar í tækinu og þeim var brugðið. Strákunum tveimur sem sáu um tækið var líka illa brugðið.“ Tækið hafði nýlega hlotið skoðun frá Vinnueftirlitinu og hafði síðast verið í notkun vikuna á undan. Ingi Þór segir atvikið leiðinlegt og tækinu hafi að sjálfsögðu strax verið pakkað saman. Ingi lýsir atvikinu þannig að armarnir fjórir sem tækið hvíli á standi ofan á stöplum. Splitti sem haldið hafi örmunum stöðugum á stöplunum hafi brotnað þannig að armurinn hafi afskorðast á stöplinum sem olli því að högg kom á tækið með þeim afleiðingum að barnið skall á járnstöng. Bryggjuhátíðin fór fram á Stokkseyri í gær og var meðal annar boðið upp á sýningu frá Leikhópnum Lottu, trúbador og framkomu Kristmunds Axels, svo eitthvað sé nefnt. Árborg Mest lesið Fannst látinn í tjaldi Innlent Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Lést á Fimmvörðuhálsi Innlent Velja Viljandi villt Innlent Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Innlent „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Innlent Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Innlent Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Veður Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið Innlent Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Innlent Fleiri fréttir Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Einkunnagjöf, jarðgangagerð og hagræðingaraðgerðir borgarinnar Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Sjá meira