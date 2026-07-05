Innlent

Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið

Sigurgeir Þorkelsson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Hátíðargestir fylgjast hér með gangi hringekjunnar meðan allt lék í lyndi. 
Hátíðargestir fylgjast hér með gangi hringekjunnar meðan allt lék í lyndi.  Innsent

Slys varð á Bryggjuhátíðinni á Stokkseyri í gær þegar ein fjögurra stoða hringekju gaf sig. Tækið er búið svokölluðum „bollum“ sem börnin setjast í og er síðan snúið í hringi.

Við það að ein stoðanna gaf sig keyrðist einn bollinn ofan í jörðina með þeim afleiðingum að tvö börn skullu nokkuð harkalega til. Í kjölfarið leituðu foreldrar annars barnsins með það á slysadeild. Samkvæmt Lögreglunni á Suðurlandi er barnið á leikskólaaldri. Lögreglunni barst tilkynning um slysið um þrjúleytið í gær.

Tækið var stöðvað samstundis eftir að slysið hafði orðið. Meiðsli barnanna teljast ekki alvarleg.

Öllum nærstöddum var brugðið við slysið að sögn Inga Þórs Jónssonar, skipuleggjanda hátíðarinnar.

„Það voru krakkar í tækinu og þeim var brugðið. Strákunum tveimur sem sáu um tækið var líka illa brugðið.“

Tækið hafði nýlega hlotið skoðun frá Vinnueftirlitinu og hafði síðast verið í notkun vikuna á undan. Ingi Þór segir atvikið leiðinlegt og tækinu hafi að sjálfsögðu strax verið pakkað saman.

Ingi lýsir atvikinu þannig að armarnir fjórir sem tækið hvíli á standi ofan á stöplum. Splitti sem haldið hafi örmunum stöðugum á stöplunum hafi brotnað þannig að armurinn hafi afskorðast á stöplinum sem olli því að högg kom á tækið með þeim afleiðingum að barnið skall á járnstöng.

Bryggjuhátíðin fór fram á Stokkseyri í gær og var meðal annar boðið upp á sýningu frá Leikhópnum Lottu, trúbador og framkomu Kristmunds Axels, svo eitthvað sé nefnt.

Árborg

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