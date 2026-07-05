Erfitt væri að raða nemendum í framhaldsskóla út frá öðrum þáttum en lokaeinkunnum að mati skólameistara Kvennaskólans. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins telur að námsskrá vera grunnvandann. Missamræmi í einkunnagjöf grunnskóla var tekið fyrir í Sprengisandi í morgun
Lokaeinkunnir nemenda úr grunnskóla gefa til kynna að ósamræmi sé í einkunnagjöf milli skóla þar sem í einum skóla fékk helmingur nemenda A í lokaeinkunn en enginn í öðrum. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, sagði í viðtali á Bylgjunni í vikunni að slíkt ósamræmi byggi til falskt öryggi útskriftarnema sem væri svo mismunað við inntöku í framhaldsskóla.
Kolfinna Jóhannesdóttir, skólameistari Kvennaskólans, segir framhaldsskóla ekki hafa neina aðra leið en að taka inn eftir einkunnum.
„Við finnum fyrir því þegar við erum að taka inn, af því við erum skóli sem er með fleiri umsóknir en pláss, að foreldrar eru að koma og segja að þessi grunnskóli gefi frekar A heldur en þessi, en við höfum ekkert fyrir okkur í því og það verður að ríkja traust um námsmat,“ segir hún.
„Ég held við færum ekki að taka upp einhverja handahófskennda leið. En ég held við þurfum að ræða þetta, því að þetta má ekki vera samt ástæðan fyrir því að við kollvörpum einhverju einkunnakerfi.“
Hún bendir á að nágrannaþjóðir Íslands hafi reynt aðrar leiðir, svo sem Danir sem um tíma röðuðu nemendum eftir efnahagslegum bakgrunni, en horfið hafi verið frá þeim áformum. Á Íslandi setja nemendur inn fyrsta, annað og þriðja val en gangi það ekki sé litið til fjarlægðar til næsta skóla.
„Ef við lítum á aðalnámskrá grunnskóla þá er auðvitað löng og greinargóð lýsing á því hvað A þýðir og B þýðir og C. Það eru hæfniviðmið þar undir en það getur kannski verið að það séu einhver túlkunaratriði og það var kannski hugmyndin með A, B og C að það væri svolítil breidd í þessu,“ segir Kolfinna.
Jón Pétur Zimsen, þingmaður og fyrrverandi grunnskólakennari, segir einkunnirnar gefnar út frá því hversu vel nemandanum hefur gengið að tileinka sér viðmið aðalnámskrár. Hann bendir á að mikill munur sé á niðurstöðum grunnskólabarna í samræmdu PISA-könnuninni og lokaeinkunn.
„Við erum með kerfi sem annaðhvort ofmetur nemendur verulega og ég held að mjög margir framhaldsskólar séu í ákveðnum vanda því að þeir viti ekki hvað bókstafurinn þýði úr þessum skóla. Þeir hafa kannski reynslu af því að nemendur sem koma með B-ið úr þessum skóla standi sig alltaf vel á meðan aðrir geri það síður og ég held að þeir myndu ekki þora fyrir sitt litla líf að tala um það upphátt,“ segir Jón Pétur.
Hann segir námskrána eiga að vera á þann máta að foreldrar, nemendur, kennarar og skólastjórnendur geti auðveldlega lesið og nýtt sér.
„Sú námskrá sem er í gangi núna er ekkert af þessu og núna síðast hafa menn sem hafa verið harðir námskrárarmenn talað um að hún sé óljós og flókin. Við verðum að horfast í augu við það. Þarna er líka grunnvandinn í kerfinu, námskráin er ekki nógu góð. Okkur vantar samræmdar alvörumælingar sem taka öll viðmiðin í námskránni undir og við þurfum að gera róttækar breytingar á kennaranáminu,“ segir Jón Pétur.