Velja Viljandi villt Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. júlí 2026 07:41 Myndirnar eru af Veljandi villt svæðum í Mosfellsbæ. Samsett Bæjaryfirvöld í Seltjarnarnesbæ hafa ákveðið að slást í hóp annarra sveitarfélaga á landinu og taka þátt í verkefninu Viljandi vilt. Verkefnið snýst um að leyfa gróðri að vaxa óáreitt. Svæðin sem valin voru í verkefnið eru við smábátahöfnina við Suðurströnd og Norðurströnd. Þessi svæði verða því ekki slegin reglulega í sumar heldur fær þannig náttúrulegur gróður að vaxa auk þess sem villtum tegundum með ýmsum blómgunarlitum er sáð. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Seltjarnarnesbæ. Almenn grassvæði verði þó slegin á þriggja vikna fresti í sumar, samtals sex sinnum. Grassvæði við leik- og grunnskóla eru slegin þrisvar sinnum í sumar og var lúpína í bænum slegin einu sinni í byrjun júní. Sveitarfélög víðs vegar um landið hafa tekið þátt í verkefninu, þar á meðal Mosfellsbær, Múlaþing og Reykjavík. Fulltrúi nýs meirihluta talaði hins vegar gegn hugmyndinni. Seltjarnarnes Blóm Mest lesið Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Innlent Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Innlent Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Erlent Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Innlent „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Innlent Velja Viljandi villt Innlent Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra Innlent „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Innlent Fleiri fréttir Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals „Sé ekki annað en að Samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki“ Vesturbæjarlaug opnar dyrnar á ný „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Sjá meira