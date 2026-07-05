Innlent

Velja Viljandi villt

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Myndirnar eru af Veljandi villt svæðum í Mosfellsbæ.
Myndirnar eru af Veljandi villt svæðum í Mosfellsbæ. Samsett

Bæjaryfirvöld í Seltjarnarnesbæ hafa ákveðið að slást í hóp annarra sveitarfélaga á landinu og taka þátt í verkefninu Viljandi vilt. Verkefnið snýst um að leyfa gróðri að vaxa óáreitt.

Svæðin sem valin voru í verkefnið eru við smábátahöfnina við Suðurströnd og Norðurströnd. Þessi svæði verða því ekki slegin reglulega í sumar heldur fær þannig náttúrulegur gróður að vaxa auk þess sem villtum tegundum með ýmsum blómgunarlitum er sáð.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Seltjarnarnesbæ. Almenn grassvæði verði þó slegin á þriggja vikna fresti í sumar, samtals sex sinnum. Grassvæði við leik- og grunnskóla eru slegin þrisvar sinnum í sumar og var lúpína í bænum slegin einu sinni í byrjun júní.

Sveitarfélög víðs vegar um landið hafa tekið þátt í verkefninu, þar á meðal Mosfellsbær, Múlaþing og Reykjavík. Fulltrúi nýs meirihluta talaði hins vegar gegn hugmyndinni.

Seltjarnarnes Blóm

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