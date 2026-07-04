Formaður borgarráðs lýsir áhuga á að endurskoða áform um sparkvöll á Landakotstúni í Vesturbæ Reykjavíkur, sé það vilji íbúa í hverfinu. Áform um uppbyggingu vallarins voru samþykkt árið 2023. Hann var sjálfur formaður borgarráðs þegar tillagan var samþykkt.
Andrés Jónsson almannatengill stakk niður penna í hverfishóp Vesturbæinga á Facebook þar sem hann greindi frá óformlegri könnun sinni þar sem hann hafði skrásett hvernig Landakotstúnið hafi verið nýtt síðustu mánuði.
Þar hafi það meðal annars verið nýtt undir lautarferðir, jóganámskeið, karate, garðveislur og boltaleiki, svo eitthvað sé nefnt.
Til hefur staðið að byggja fótboltavöll á túninu frá því að borgarráði samþykkti slík áform árið 2023 og hefur málið verið í ferli síðan þá.
Í samtali við Vísi setur Andrés þann fyrirvara að hann sé ekkert endilega mótfallinn því að breytingar séu gerðar í hverfinu, en telur sparkvöllinn ekki bjóða upp á eins fjölbreytta nýtingu á blettinum. Grenndarkynningu er þegar lokið, að sögn Andrésar.
„Ég hef engar áhyggjur af hávaða eða neinu slíku, en þetta er svo rosalega vel heppnaður staður og notaður af öllum kynslóðum og eiginlega öllum saman þarna. Þetta er eiginlega vanhugsað,“ segir Andrés við Vísi.
Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, ýjar að því í ummælum undir færslu Andrésar að endurskoða þurfi áformin.
„Takk fyrir þetta innlegg. Kannski er rétt að staldra aðeins við þessi áform ef íbúar óska þess. Lagfæra bara núverandi fótboltavöll. Þetta er svæði fyrir ykkur,“ skrifar Einar, sem var einnig formaður borgarráðs þegar tillagan um völlinn var samþykkt.
Í fjárhagsáætlun Reykjavíkur fyrir árið 2026 er gert ráð fyrir að sparkvöllurinn kosti um 70 milljónir króna. Teiknistofan Landmótun vann að hönnun og skipulagi á vellinum árið 2021.
Tillaga um sparkvöll var fyrst lögð fram af Sjálfstæðismönnum í borgarstjórn 2018, en Sjálfstæðismenn eru nú í meirihlutasamstarfi með Framsókn og Viðreisn í höfuðborginni.