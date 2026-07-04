Tapasnámskeið, brekkusöngur og skottsala er á meðal þess sem finna má á bæjarhátíðnni Heim í Búðardal. Fréttastofa kynnti sér dagskrána sem er með fjölbreyttasta móti.
Hátíðin fer fram annað hvert ár. Hún hófst á fimmtudagskvöld og stendur fram á sunnudag. Ingibjörg Gréta Gísladóttir, verkefna- og viðburðastjóri, segir hátíðina einkennast af tengingu fólks við dalina.
„Hún einkennist af tengingu margra við dalina. Hér kemur fólk sem á ættir að rekja hingað og annað og hér fyllist bærinn af fólki.“
Um átta hundruð búa í Búðardal og reiknar Ingibjörg með að um 400 til sex hundruð gestir sæki hátíðina.
„Í morgun byrjuðum við á tapasnámskeiði. Svo erum við með hátíðarbrag við stjórnsýsluhúsið þar sem við erum með skottsölu og veltibíllinn kemur í heimsókn. Svo ætlum við að frumsýna kynningarefni um dalina og hafa pramma og bátarallý í höfninni. Svo verður bókmenntapartí þar sem rithöfundarnir Jón Kalmann og Sigríður Hagalín verða með erindi og draga hverfi að sér.“
Að því búnu verður kjötsúpurölt í Búðardal og lýkur kvöldinu með brekkusöng og varðeldi. Á sunnudaginn er ekki minni dagskrá en þá verður farið yfir 65 ára sögu saumaklúbbs Haukadalskvenna í Stóru-Vatnsholskirkju.
„Svo ætlum við að vera með rapp og rytma með Steinunni og Gnúsa Yones fyrir unga fólkið sem hefur áhuga á að semja tónlist.“