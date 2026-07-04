Innlent

Ekið á gangandi veg­faranda við Vík

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Vík í Mýrdal.
Vík í Mýrdal. vísir/vilhelm

Mikil ferðahelgi fer nú í hönd enda bæjarhátíðir og útilegur víða í öllum landshlutum. Umferðin hefur verið nokkuð þung um allt land. Á Suðurlandi urðu tvö umferðarslys í morgun. Allt hefur gengið vel á höfuðborgarsvæðinu þó að nokkrir hafi verið gripnir við of hraðan akstur.

Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að mikil umferð hafi verið á Suðurlandi í gær og í dag. Lítið hafi verið um glæfralegt aksturslag þrátt fyrir minniháttar slys.

„Við vorum með slys núna rétt fyrir vestan Hvolsvöll rétt í þessu. Sem betur fer þurfti ekki að loka vegi nema um stutta stund en það er verið að opna hann aftur. Meiðsl voru minniháttar. Einnig var ekið á gangandi vegfaranda í Vík í morgun en sömuleiðis minniháttar áverkar sem betur fer. Þetta slapp vel.“

Tveir bílar skullu saman

Tildrög slysanna séu nú til rannsóknar. Svo virðist sem ökumaður hafi misst stjórn á ökutæki sínu á bílastæði þegar ekið var á gangandi vegfaranda. Tveir bílar skullu saman við Hvolsvöll.

„Við höfum ekki fengið mikið um tilkynningar. Það er náttúrulega mikil umferð og veðrið er gott. Það vill oft vera þegar mikil umferð er að það sé minna um glæfralegan akstur þar sem það er bara minna tækifæri. Vonandi eru ökumenn bara að fara varlega í umferðinni núna og njóta veðursins og hérna. Það liggur ekkert á. Þannig að við vonum að það haldi áfram að ganga vel, vonandi.“

Sá hraðasti á 136 kílómetra hraða

Hörður Lilliendahl, varðstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir mikla umferð hafa verið í og úr bænum í gær vegna Írskra daga á Akranesi og Blómahátíðar í Hveragerði.

„Við gerðum ráð fyrir mikilli umferð þannig að við vorum með okkar menn uppi á vegunum í gær og allt gekk vel, engin óhöpp, engin slys. Menn voru aðeins að spýta í, þannig að það voru nokkrir teknir fyrir of hraðan akstur. Sá hraðasti var á 136 kílómetra hraða.“

Enginn hafi verið tekinn fyrir ölvunarakstur á þeim slóðum í gær og í nótt.

„Við hvetjum náttúrulega fólk til þess að vera ekki með einhvern hraðakstur í þessari umferð. Það borgar sig ekki neitt og menn græða ekki neitt á því, nema bara skapa hættu.“

Umferð

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