Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Tómas Arnar Þorláksson skrifar 4. júlí 2026 12:42 Vík í Mýrdal. vísir/vilhelm Mikil ferðahelgi fer nú í hönd enda bæjarhátíðir og útilegur víða í öllum landshlutum. Umferðin hefur verið nokkuð þung um allt land. Á Suðurlandi urðu tvö umferðarslys í morgun. Allt hefur gengið vel á höfuðborgarsvæðinu þó að nokkrir hafi verið gripnir við of hraðan akstur. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að mikil umferð hafi verið á Suðurlandi í gær og í dag. Lítið hafi verið um glæfralegt aksturslag þrátt fyrir minniháttar slys. „Við vorum með slys núna rétt fyrir vestan Hvolsvöll rétt í þessu. Sem betur fer þurfti ekki að loka vegi nema um stutta stund en það er verið að opna hann aftur. Meiðsl voru minniháttar. Einnig var ekið á gangandi vegfaranda í Vík í morgun en sömuleiðis minniháttar áverkar sem betur fer. Þetta slapp vel.“ Tveir bílar skullu saman Tildrög slysanna séu nú til rannsóknar. Svo virðist sem ökumaður hafi misst stjórn á ökutæki sínu á bílastæði þegar ekið var á gangandi vegfaranda. Tveir bílar skullu saman við Hvolsvöll. „Við höfum ekki fengið mikið um tilkynningar. Það er náttúrulega mikil umferð og veðrið er gott. Það vill oft vera þegar mikil umferð er að það sé minna um glæfralegan akstur þar sem það er bara minna tækifæri. Vonandi eru ökumenn bara að fara varlega í umferðinni núna og njóta veðursins og hérna. Það liggur ekkert á. Þannig að við vonum að það haldi áfram að ganga vel, vonandi.“ Sá hraðasti á 136 kílómetra hraða Hörður Lilliendahl, varðstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir mikla umferð hafa verið í og úr bænum í gær vegna Írskra daga á Akranesi og Blómahátíðar í Hveragerði. „Við gerðum ráð fyrir mikilli umferð þannig að við vorum með okkar menn uppi á vegunum í gær og allt gekk vel, engin óhöpp, engin slys. Menn voru aðeins að spýta í, þannig að það voru nokkrir teknir fyrir of hraðan akstur. Sá hraðasti var á 136 kílómetra hraða.“ Enginn hafi verið tekinn fyrir ölvunarakstur á þeim slóðum í gær og í nótt. „Við hvetjum náttúrulega fólk til þess að vera ekki með einhvern hraðakstur í þessari umferð. Það borgar sig ekki neitt og menn græða ekki neitt á því, nema bara skapa hættu.“ Umferð Mest lesið Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Innlent Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Innlent Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Innlent Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Innlent Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Innlent Allt að sautján stiga hiti Veður Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Innlent Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innlent Fleiri fréttir Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals „Sé ekki annað en að Samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki“ Vesturbæjarlaug opnar dyrnar á ný „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Þrjú tilvik til rannsóknar: Bandero á ferðinni á hvalamiðum Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Sjá meira