Tveir voru vistaðir í fangageymslu eftir að hópslagsmál brutust út í miðbæ Reykjavíkur á fimmta tímanum í nótt.
Þetta staðfestir Erna Dís Gunnarsdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.
Að minnsta kosti fimm tókust á en enginn hlaut alvarlega áverka. Lögregla var kölluð til og skarst í leikinn en fyrir vikið fékk einn lögreglumaðurinn bylmingshögg í andlitið.
Að sögn Ernu var lögreglumaðurinn aumur eftir höggið en ekki er um alvarlega líkamsárás að ræða. Engum vopnum var beitt í slagsmálunum og réð hnefalögmálið ríkjum. Mennirnir fimm voru allir í annarlegu ástandi.