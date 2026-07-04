Innlent

Tveir hand­teknir eftir hópslagsmál

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Hópslagsmál brutust út í miðbæ Reykjavíkur. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Hópslagsmál brutust út í miðbæ Reykjavíkur. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Vísir/Kolbeinn Tumi

Tveir voru vistaðir í fangageymslu eftir að hópslagsmál brutust út í miðbæ Reykjavíkur á fimmta tímanum í nótt.

Þetta staðfestir Erna Dís Gunnarsdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu.

Að minnsta kosti fimm tókust á en enginn hlaut alvarlega áverka. Lögregla var kölluð til og skarst í leikinn en fyrir vikið fékk einn lögreglumaðurinn bylmingshögg í andlitið. 

Að sögn Ernu var lögreglumaðurinn aumur eftir höggið en ekki er um alvarlega líkamsárás að ræða. Engum vopnum var beitt í slagsmálunum og réð hnefalögmálið ríkjum. Mennirnir fimm voru allir í annarlegu ástandi.

Lögreglumál Reykjavík

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