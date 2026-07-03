Pollamótið hófst með pompi og prakt á Akureyri í dag. Elstu keppendurnir eru á sextugs- og sjötugsaldri en sumir voru ekki með hugann endilega við boltann.
Pollamót Þórs og Samskipa fer fram ár hvert samhliða N1-móti drengja. Konur tuttugu ára og eldri og karlar 28 ára og eldri eru gjaldgengir í mótið og stjörnur fortíðarinnar sýndu skemmtilega takta. Níu hundruð keppendur eru skráðir til leiks.
„Þetta fer rosa vel af stað. Við byrjuðum klukkan tíu í morgun. Fólk var mætt snemma, fór beint á barinn í treyjunum,“ segir Aðalgeir Axelsson, mótsstjóri.
Keppendur eru að koma hérna ár eftir ár, hvað er það við Pollamótið sem heillar?
„Ég held það sé fyrst og fremst veðrið á Akureyri, sem er alltaf gott. Sólin finnur alltaf leið til að kíkja á okkur þessa helgi. Svo er fjörið allsráðandi. Það er eiginlega galið að vera ekki hérna,“ segir Aðalgeir.
Fyrir suma er fótboltinn algjört aukaatriði líkt og sjá má í klippunni hér fyrir neðan þar sem stelpur í liði sem kallar sig FC Tussur voru komnar vel í gírinn um hádegisbilið.
KLIPPA
Lið Real Grímseyjar er mætt til leiks eins og síðustu tuttugu ár. Liðið var stofnað og einn liðsmaður hefur mætt á hvert einasta mót, það er markvörðurinn Hannes Arnar Gunnarsson.
„Við erum búnir að taka gull, silfur og brons nokkrum sinnum. Alltaf jafn gaman,“ segir Hannes.
Ferðu ekkert að verða of gamall í þetta?
„Jú, en við ákváðum að taka tuttugu ára afmælið með stæl og gera nýja búninga. Svo sjáum við bara hvað gerist.“
Með hækkandi aldri eykst meiðslahættan og því mikilvægt fyrir eldri leikmenn að hita vel upp.
„Maður er orðinn svo viðkvæmur þegar maður er orðinn svona gamall. Þú þarft að hita vel upp,“ segir Björn Ingi Hilmarsson.
Hefur þú heyrt um marga sem hafa verið að slasa sig á þessu móti?
„Já, ég er búinn að vera hér í fimmtán til tuttugu ár. Það er alltaf eitthvað. Svona ein til tvær hásinar á hverju móti, jafnvel meira.“