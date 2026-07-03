Æsileg atburðarás fór af stað í kjölfar innbrots í apótek í vikunni. Innbrotsþjófurinn flúði á bíl með lögregluna á hælunum og keyrði meðal annars yfir göngubrú. Lögreglufulltrúi segir eftirfarir erfið verkefni sem geti skapað mikla hættu.
Tilkynnt var um innbrot í Efstaleitisapótek um hálf níu á miðvikudagskvöld. Innbrotsþjófurinn flúði á Hopp deilibíl og hóf lögregla eftirför í kjölfarið.
Á myndbandi sést bíllinn keyra á móti umferð út á Kringlumýrarbrautina við Hamrahlíð með lögreglubíl á eftir sér.
@teddibthh Hopp bíll 😭😭😭 #fyrirþig #iceland #hopp #🇮🇸 #carchase ♬ original sound - teddibthh
Eftir innbrotið í Efstaleiti keyrði innbrotsþjófurinn síðan í átt að Fossvoginum og beygði að göngubrú sem liggur yfir Kringlumýrarbraut. Þar keyrði hann upp á gangstétt og yfir göngustíg eins og ummerkin í grasinu sýna.
Hann tók í kjölfarið skarpa beygju og keyrði yfir göngubrúna. Þegar hann var kominn yfir í Fossvoginn hinu megin var hann síðan handtekinn eftir þennan mikla glæfraakstur.
Lögregla segir að sést hafi til tveggja manna í innbrotinu en aðeins er búið að handtaka þann sem flúði á bílnum.
Á brúnni sem liggur yfir Kringlumýrarbraut er aðeins gert ráð fyrir gangandi og hjólandi vegfarendum en ekki bílum. Því eins og sjá má, er hún ekkert sérlega breið.
Fossvogurinn er vinsælt útivistarsvæði og ljóst að akstur á göngustígum og göngubrú skapar mikla hættu. Lögreglufulltrúi sem kemur að verklegri kennslu lögregluþjóna segir hana meðal annars snúa að þjálfun í akstri.
„Þetta eru mjög erfið verkefni vegna þess að það er mikill hraði í þessu, það er mikið álag og það er mjög lítill tími til að taka ákvarðanir. Það getur verið mikil hætta á ferðum bæði fyrir almenning og lögreglumenn,“ segir Hlynur Gíslason lögreglufulltrúi hjá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglunnar.
Mennta- og starfsþróunarsetrið hefur meðal annars umsjón með verklegri fræðslu lögreglunema sem og endurmenntun starfandi lögreglumanna.
Hlynur segir að eftirför sem þessi sé ávallt rýnd til gagns og þá getur lögreglan nýtt hjálpartæki líkt og naglamottur og dróna ef þörf er á.
„Svo er það öryggi almennings sem er aðalatriðið. Ef öryggi almennings er ógnað, hversu alvarlegar aðgerðir þarf að fara út í? Minna brot, minni aðgerðir. Stærra brot, stærri aðgerðir,“ bætir Hlynur við.
Karlmaður sem var handtekinn í gær vegna gruns um innbrot í Efstaleitisapótek flúði vettvang á Hopp-deilibíl. Maðurinn var handtekinn eftir eftirför í bíl og á fæti.