Ráðherra neytenda- og samkeppnismála segir afar mikilvægt að komast til botns í því hvernig þróunin er og hefur verið á eldsneytismarkaði. Hún kveðst ekki sjá annað en að Samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki.
Samtök atvinnulífsins og Samtök verslunar og þjónustu hafa gagnrýnt vinnubrögð Samkeppniseftirlitsins sem birti umræðuskjal í gær sem fjallar um stöðu og þróun eldsneytismarkaðarins en án athugasemda frá fulltrúum olíufélaganna. Í skjalinu er kallað eftir sjónarmiðum sem forsvarsmönnum olíufélaganna býðst að skila innan tiltekins frests. Frumniðurstöður eftirlitsins eru meðal annars að verðmunurinn hafi aukist á milli Íslands og annarra Evrópuríkja síðustu ár. Hanna Katrín Friðriksson er ráðherra neytenda- og samkeppnismála.
„Þessi markaður er eins og aðrir lykilmarkaðir sem varða almennt neytendur. Hér er fámenni. Sú staðreynd hefur auðvitað bara áhrif á hvernig markaðirnir okkar þróast. Og þess vegna skiptir auðvitað máli að menn séu samstíga um það að láta hina almennu reglu um samkeppni gilda til hagsbóta auðvitað fyrir neytendur. En ég vil nú meina að það sé fyrir fyrirtækin líka og auðvitað er það þannig að menn gera sér grein fyrir því að þetta þarf að spila saman.“
Hún var spurð út í fyrstu viðbrögð við þeim tíðindum sem umræðuskjalið ber með sér.
„Ég sé ekki annað en að Samkeppniseftirlitið sé einfaldlega að sinna sínu hlutverki. Þegar ríkisstjórnin ákvað að lækka virðisaukaskatt á eldsneyti í tengslum við ástandið í Mið-Austurlöndum, þá var Samkeppniseftirlitinu falið tiltekið hlutverk þar, þ.e.a.s. að fylgjast með því að lækkunin skili sér raunverulega.“
„Nú eru þeir að setja fram tilteknar upplýsingar til umræðu og kalla síðan eftir skýringum og viðbrögðum. Auðvitað er það þannig að hlutverk sjálfstæðs Samkeppniseftirlits er að leggja hlutlægt mat á gögn og það hlýtur að vera það sem er í gangi núna. En það er jafnframt verið að kalla eftir frekari skýringum á hagfræðilegum greiningum og öðru slíku, þannig að þetta er þá bara fyrsta skref í því. Við þurfum auðvitað að komast til botns í því hvað er í gangi hérna og komast til botns í því hvort að það sé rétt að markaðurinn okkar hagi sér á annan hátt en sambærilegir markaðir annars staðar, þannig að neytendur séu þá, hagur þeirra sé skertur.“
„Ef þetta er satt og rétt að álagningin hafi aukist um 25 til 50 prósent, þá er það náttúrulega alveg galið,“ segir formaður Neytendasamtakanna um fullyrðingar Samkeppniseftirlitsins sem fram komu í umræðuskjali um stöðu eldsneytismarkaðarins. Hann vill að stofnunin fari fram á að stóru fyrirtækjasamstæðurnar á dagvöru- og eldsneytismarkaði sýni betur hvar arðsemi þeirra verður til.
Benedikt S. Benediktssyni, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu, þykir ófaglegt að Samkeppniseftirlitið hafi gefið út umræðuskjal um eldsneytismarkað sem að hans mati innihalda ávirðingar í garð olíufélaganna.
Samtök atvinnulífsins og Samtök verslunar og þjónustu gera alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð Samkeppniseftirlitsins (SKE) í umræðu um matvöruverslanir og olíufélög. Þá gagnrýna þau að forstjóri stofnunarinnar hafi tekið undir málflutning Félags íslenskra bifreiðaeigenda og Alþýðusambands Íslands.
Í nýju umræðuskjali Samkeppniseftirlitsins um olíufélögin kemur fram að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað um fimmtíu prósent að raunvirði en álagning á bensínlítrann hækkað um 25% að raunvirði á sama tímabili. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir frumniðurstöður kalla á dýpri umræðu um verðlag olíufélaganna á Íslandi.