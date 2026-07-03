Quang Le fer ekki langt Sigurgeir Þorkelsson skrifar 3. júlí 2026 12:14 Það vakti mikla athygli þegar Quang Le festi kaup á Herkastalanum árið 2022 fyrir hálfan milljarð króna. Þær fréttir bárust síðan í fyrra að hann hefði selt hann frá sér fyrir 865 milljónir króna. Vísir Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi farbann yfir Quang Lé til föstudagsins 25. september næstkomandi. Quang er sakborningur í máli þar sem meðal annars er til rannsóknar gífurlega umfangsmikið mansal. Greint var frá því þann 5. mars árið 2024 að miðlæg rannsóknardeild lögreglu hefði lagst í umfangsmiklar aðgerðir víða um land vegna gruns um mansal, peningaþvætti og skipulagða glæpastarfsemi. Aðgerðir fóru fram á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Suðurnesjum og Norðurlandi. Quang sætti upprunalega gæsluvarðhaldi í rúma þrjá mánuði fram til 13. júní. Hann hefur síðan þá, í rúm tvö ár, sætt farbanni og mun gera áfram næstu þrjá mánuði. Talin er hætta á að Quang flýi land til að forðast fullnustu refsingar sæti hann ekki farbanni. Í úrskurðinum segir að rökstuddur grunur sé um að hann hafi framið brot sem fangelsisrefsing liggi við. Þar kemur einnig fram að rannsókn málsins sé á lokametrunum og að málið sé afar umfangsmikið. Grunur sé um skipulagða glæpastarfsemi sem teygi anga sína yfir landamæri og stóð yfir um margra ára skeið. Þá hafi fjöldi einstaklinga annaðhvort stöðu brotaþola, alls tuttugu og níu, eða stöðu sakbornings. Það sé af slíkum ástæðum sem leyfi sé veitt fyrir áframhaldandi farbanni þrátt fyrir að það hafi staðið yfir í rúm tvö ár en farbann er þvingunarráðstöfun sem ekki má standa yfir lengur en nauðsynlegt er miðað við eðli og umfang máls. Mál Quangs Le Lögreglumál Mansal Tengdar fréttir „Hvað er að lögreglunni?“ Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður og verjandi Quang Le, segir lögreglu hafa farið langt yfir strikið þegar ráðist var inn á heimili 18 ára sonar Quang Le og 78 ára móður hans klukkan 6:30 á föstudagsmorgun. Hann segir að tengsl fólksins við Quang Le réttlæti ekki aðgerðir af þessu tagi. 30. mars 2026 11:22 Sýkna Landsbankann af kröfum Quang Le Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði Landsbankann af kæru Quang Le. Le, sem er meðal annars grunaður um mansal, var synjað um að stofna bankareikning og ákvað því að stefna Landsbankanum. 12. mars 2026 16:30 Quang Le „virkilega indæll og mjög næs náungi“ „Það er bara ekki sama hvort það er Jón eða séra Jón, eða hvort það er Íslendingur eða Víetnami. Það gilda augljóslega ekki sömu reglur,“ segir Sveinn Andri Sveinsson hæstaréttarlögmaður og verjandi Quangs Le, sem sætir um þessar mundir rannsókn í tengslum við eitt stærsta mannsalsmál sem komið hefur upp hér á landi – og átti upptök sín í matvælageymslu í Sóltúni. 9. febrúar 2026 08:46 Mest lesið Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Fleiri fréttir Þrjú tilvik til rannsóknar: Bandero á ferðinni á hvalamiðum Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Sjá meira