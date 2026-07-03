Innlent

Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum segjum fjöllum við um fullyrðingar skipstjóra Bandero að hann sé kominn á slóð hvalbátanna. 

Þetta mun þó ekki vera allskostar rétt miðað við upplýsingar frá Landhelgisgæslunni. 

Í tímanum fjöllum við einnig um ástandið í Venesúela þar sem tugþúsunda er enn saknað. Einn fannst þó á lífi í nótt eftir átta daga prísund undir rústum byggingar. 

Einnig segjum við frá goslokahátíð sem er að hefjast í Vestmanneyjum og tökum púlsinn á stemmningunni á Pollamótinu sem fram fer á Akureyri um helgina.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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