Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 3. júlí 2026 11:33 Í hádegisfréttum segjum fjöllum við um fullyrðingar skipstjóra Bandero að hann sé kominn á slóð hvalbátanna. Þetta mun þó ekki vera allskostar rétt miðað við upplýsingar frá Landhelgisgæslunni. Í tímanum fjöllum við einnig um ástandið í Venesúela þar sem tugþúsunda er enn saknað. Einn fannst þó á lífi í nótt eftir átta daga prísund undir rústum byggingar. Einnig segjum við frá goslokahátíð sem er að hefjast í Vestmanneyjum og tökum púlsinn á stemmningunni á Pollamótinu sem fram fer á Akureyri um helgina. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Erlent Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Fleiri fréttir Ekið á hana sama dag og henni var sagt upp hjá borginni Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Ein hópuppsögn í júní Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Sjá meira