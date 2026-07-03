Borgarráð hefur hafnað áformum um frekari uppbyggingu í Grafarvogi. Íbúar hafi lagst gegn áformunum og séu margir orðnir brenndir af vinnubrögðum síðasta meirihluta borgarinnar.
Á fundi borgarráðs í gær voru teknar fyrir tvær tillögur um breytingu á deiliskipulagi í Grafarvogi þar sem til stóð að byggja íbúðarhúsnæði við Starengi og Hverafold. Umræddar tillögur voru fyrst sendar til umhverfis- og skipulagssviðs af fyrrverandi meirihluta Reykjavíkurborgar sem samanstóð af fulltrúum Samfylkingar, Flokks fólksins, Pírata, Sósíalistaflokksins og Vinstri grænna.
Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar leggst hins vegar gegn þéttingaráformum í hverfinu og afgreiddi borgarráð því ekki tillögurnar. Þess í stað var henni hafnað og vísað aftur í umhverfis- og skipulagsráð.
„Fyrirliggjandi tillaga er hluti af þéttingaráformum fyrri meirihluta í Grafarvogi. Íbúar í Grafarvogi hafa ítrekað lýst yfir skýrri andstöðu við áform um þéttingu innan hverfisins og eru margir orðnir brenndir af vinnubrögðum tveggja síðustu meirihluta,“ segir í bókun fulltrúa meirihlutans í fundargerð.
Fyrstu hugmyndir um aukna uppbyggingu í Grafarvogi voru kynntar íbúum árið 2024. Íbúar reyndust afar óánægðir með fyrirhugaðar breytingar. Fyrst um sinn var gert ráð fyrir 476 nýjum íbúðum en seinna meir var þeim fækkað niður í 340.
Eitt af kosningamálum nýja meirihlutans var að draga úr þéttingunni.
„Íbúar Grafarvogs hafa jafnframt ítrekað lýst áhyggjum af því að leiðir inn og út úr hverfinu séu sprungnar og á meðan ekki hefur verið fundin lausn á því máli er tómt mál að tala um að fjölga íbúum í hverfinu. Mikilvægt er að virða vilja nærumhverfisins og horfa fremur til uppbyggingar á nýjum svæðum þar sem hægt er að byggja upp húsnæði með betri heildarsýn, sterkari innviðum og minni neikvæðum áhrifum á gróin hverfi,“ segja fulltrúar meirihlutans í bókuninni.
Vegna þessa sé tillögunni hafnað og henni vísað aftur í umhverfis- og skipulagsráð.
Fulltrúar meirihlutans í borgarráði eru Einar Þorsteinsson, Björg Magnúsdóttir, Bjarni Guðjónsson og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins sem var í meirihluta á liðnu kjörtímabili, gagnrýnir ákvörðunina í sinni eigin bókun.
„Mikil þörf er á húsnæði á viðráðanlegu verði. Hluti af þróun húsnæðisuppbyggingar í Grafarvogi eru reitir þar sem fyrirhugað er að byggja upp óhagnaðardrifið húsnæði í samstarfi við óhagnaðardrifin uppbyggingarfélög og tryggja þannig fjölbreyttum tekjuhópum og tekjulágum þak yfir höfuðið og aðgengi að öruggu íbúðarhúsnæði,“ segir Sanna.