Blóðug föt og blóðslettur mátti sjá á gangstétt við Grettisgötu í kvöld. Sjónarvottur segir einnig að lítill vasahnífur hafi legið í jörðinni á staðnum.
Á myndum frá vettvangi má sjá að lögreglan og sjúkralið var með viðbragð á vettvangi.
Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfesti við fréttastofu að sérsveitin hafi verið kölluð til aðstoðar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en verið snúið við. Lögreglunni hafi því tekist að ráða við málið einni og sér.
Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglustöð eitt, sem sér meðal annars um löggæslu í miðbænum, segir málið ekki komið á sitt borð.
DV hefur eftir sjónarvotti að um hnífstunguárás hafi verið að ræða.