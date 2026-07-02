Innlent

Blóðug föt á vett­vangi þar sem lög­reglan var með við­bragð

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndir frá vettvangi
Myndir frá vettvangi Aðsent

Blóðug föt og blóðslettur mátti sjá á gangstétt við Grettisgötu í kvöld. Sjónarvottur segir einnig að lítill vasahnífur hafi legið í jörðinni á staðnum.

Á myndum frá vettvangi má sjá að lögreglan og sjúkralið var með viðbragð á vettvangi.

Helena Rós Sturludóttir, upplýsingafulltrúi Ríkislögreglustjóra, staðfesti við fréttastofu að sérsveitin hafi verið kölluð til aðstoðar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en verið snúið við. Lögreglunni hafi því tekist að ráða við málið einni og sér.

Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglustöð eitt, sem sér meðal annars um löggæslu í miðbænum, segir málið ekki komið á sitt borð.

DV hefur eftir sjónarvotti að um hnífstunguárás hafi verið að ræða.

Frá vettvangi.Aðsent
Lögreglumál Reykjavík

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