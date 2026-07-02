Tæpt hálft ár er liðið síðan Inga Sæland tók við embætti mennta- og barnamálaráðherra og samband hennar við kennaraforystuna hefur verið stormasamt. Nokkrum sinnum hefur slegið í brýnu og spennan er mikil. Skýrast kom það fram á kennaraþingi í apríl þegar Inga kynnti breytingar á einkunnagjöf í grunnskólum.
Nokkrir kennarar gengu út undir ræðu hennar og sýndu viðbrögð kennara í salnum að orð Ingu féllu ekki í góðan jarðveg. Þá sakaði formaður Kennarasambandsins ráðherra um að hafa ekki haft samráð við kennara en Inga vísaði þessu á bug.
Einkunnamál hafa verið stærsta deiluefnið. Inga ákvað að taka upp tölueinkunnir á ný í stað bókstafa og tákna og segir tölurnar skýrari. Kennarar telja hins vegar að vandinn liggi frekar í flóknu hæfni- og matsviðmiðunum en ekki einkunnakerfinu sjálfu.
Annað ágreiningsefni er hið svokallaða símabann. Í júní boðaði ráðuneytið bann við símum og snjalltækjum nemenda á skólatíma til að efla námsfrið og félagsleg samskipti. Gagnrýnendur benda meðal annars á óljósa ábyrgð á tækjunum, lagalegar takmarkanir á því að taka eigur af nemendum og að margir skólar hafi þegar reglur um símanotkun sem virki vel.
Í umræðuhópum kennara á Facebook voru stór orð látin falla þegar reglugerðin var birt í samráðsgátt stjórnvalda þó að ljóst sé að einnig eru skiptar skoðanir á málefninu meðal kennara.
Þá hafa ummæli ráðherra um að kennsludagar hér séu færri en á Norðurlöndum og áform um að birta niðurstöður einstakra skóla úr samræmdum prófum opinberlega einnig farið illa í marga kennara.
Umræða um kennsludagana var sérstaklega eldfim og ýmist var ráðherra sökuð um að hreinlega segja ósátt eða tefla fram röngum gögnum. Gjáin á milli aðila virðist djúp og breið og lítið sem bendir til þess að hún sé að minnka.
Kristín Björnsdóttir, formaður Kennarafélags Reykjavíkur, segir það mjög eðlilegt að þeir sem vinni að bættum starfsskilyrðum kennara slái varnagla við breytingum sem sumar hverjar virðast eiga að ganga hratt í gegn.
„Af því að sagan sýnir að þær breytingar sem hafa verið gerðar á skólakerfinu taka tíma og þær krefjast samráðs við fagfólkið sem starfar í skólunum,“ sagði hún í kvöldfréttum Sýnar.
Hvernig myndir þú lýsa samskiptum ykkar í forystunni við ráðherra?
„Ég tel að það sé farsælt fyrir alla hagaðila að samskipti séu ávallt fagleg og taki mið af þörfum kerfisins. Það þarf að hlusta á gagnrýnisraddir og sýn þeirra fagaðila sem starfa við kennsluna.
Það er í rauninni bara það sem er eðlilegt að við köllum eftir, að það sé aukið samráð og að það sé hlustað á þær gagnrýnisraddir og að það sé tekið mark á þeim varnöglum sem verið er að slá, af því að þeir eru ekki úr lausu lofti gripnir,“ bætir Kristín við.
Ertu sammála því að einhvers konar gjá virðist hafa myndast á milli menntamálaráðherra annars vegar og kennaraforystunnar hins vegar?
„Það er óhætt að segja að það beri við annan tón í þeim upplýsingum sem koma nú frá barna- og menntamálaráðuneytinu en ég fullyrði það að kennaraforystan starfar í umboði kennara og mun ávallt vera til samstarfs.“
Aðspurð hvort hún telji að mennta- og barnamálaráðherra sé opin fyrir auknu samráði við kennarastéttina segir Kristín það erfitt fyrir hana að meta það.
„Það er augljóst í mínu starfi að kennarar og skólafólk vilja standa fyrir umbótum og skólakerfið er þannig að það þarf alltaf að vera í stöðugri þróun. Skólafólkið vill þróunina og þá miðum við samskiptin og samtalið eftir því sem er best fyrir kerfið, fyrir fólkið sem starfar í kerfinu og að sjálfsögðu fyrir nemendur og fjölskyldur.“
Barna- og menntamálaráðherra segir misræmi í einkunnagjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búa til falskt öryggi. Verið sé að mismuna nemendum sem komast ef til vill ekki í sitt fyrsta val um framhaldsskóla vegna þessa. Þá er hún döpur yfir fylgi Flokks fólksins sem mælist utan þings.
Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir margt brýnna í skólakerfinu í dag en að setja reglur um símanotkun og að samtal nemenda og kennara um sitt umhverfi sé alltaf gáfulegra en miðstýrðar reglur sem geti skapað óþarfa vanda á milli þeirra. Samkvæmt reglugerð eigi að setja upp skápa en ekki liggi fyrir hver eigi að fylgjast með þeim eða hvort að barnið skili símanum þangað.