Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum

Einn stærsti dagskrárliður Írskra daga er tónlistarviðburðurinn Lopapeysan sem samanstendur af sextán mismunandi tónlistaratriðum þetta árið og fer fram næsta laugardag, þann 4. júlí. Þeir Valdimar Ingi Brynjarsson og Hjörvar Gunnarsson voru árið 2024 ráðnir viðburðastjórar bæjarhátíðarinnar sem hefur verið haldin síðan árið 1999 og fer, rétt eins og vanalega, fram á Akranesi nú á dögunum.
„Írskir dagar eru settir í kvöld með fjölskyldutónleikum á þyrlupallinum en það er búin að vera dagskrá alla vikuna. Við byrjuðum á mánudaginn. Það voru stórir tónleikar bæði á þriðjudag og miðvikudag,“ segir Hjörvar í samtali við blaðamann Vísis og bætir við að „svo bara heldur partíið áfram fram á sunnudag“.
Hann segir hátíðina fara stækkandi ár frá ári en hún hefur verið haldin síðan árið 1999, að undanskildu tveggja ára hléi vegna heimsfaraldurs árin 2021 og 2022. Valdimar segir markmið skipuleggjenda að bæta sífellt upplifun fólks og gera hana enn betri og skemmtilegri.
„Það er alltaf hægt að stækka þetta en, jú, hún hefur farið stigvaxandi þessi hátíð síðustu ár og fólk á Akranesi er bara svo til í að taka þátt og gera skemmtilegt og það þarf bara að taka fleiri daga undir,“ segir Hjörvar sömuleiðis.
Undirbúningurinn hafi að hans mati gengið vel en það helsta sem aftri fullkominni bæjarhátíð séu veðurguðirnir. Hjörvar segir veðurspána ekki hafa verið „með þeim í liði“ en Valdimar segist sjá fram á bongóblíðu um helgina.
„Það verður bongóblíða. Við ákváðum að klára slæma veðrið bara núna í vikunni og svo verður bara gott veður á morgun og hinn,“ segir hann.
Dagskráin í ár er mjög fjölbreytt en það eru sumir viðburðir sem eru hafðir með í dagskránni á hverju ári. Meðal þeirra er keppni um rauðhærðasta Íslendinginn.
„Það eru náttúrulega fastir liðir þar sem venjulega, við náttúrulega útnefnum hérna rauðhærðasta Íslendinginn, gerum það á fjölskylduskemmtun á laugardaginn,“ segir Hjörvar en annar fastur liður er sandkastalakeppni að morgni laugardags.
Meðal annars sem er á boðstólum er fjölskyldujóga, froðuball fyrir unglinga og laser tag. Svo er brekkusöngur á laugardag sem er að sögn Valdimars hugsaður sem eins konar upphitun fyrir Lopapeysuna.
Eru enn til miðar á lopapeysuna?
„Það eru enn þá til miðar en þeir verða ekki til neitt rosalega lengi í viðbót, en það þarf að hafa hraðar hendur,“ segir Hjörvar en Valdimar ítrekar að þeir seljist „eins og heitar lummur“.
Meðal þeirra sem fram koma eru Skálmöld, Bubbi Morthens, Herra Hnetusmjör, XXX Rottweiler hundar, Stuðlabandið, Birgitta Haukdal, Helgi Björns og margir fleiri. Atriðin verða alls sextán talsins og dreifast á þrjú svið og um það bil þrefalt fleiri klukkustundir.
Fyrr um daginn verður það sem kallast Portið opið öllum gjaldfrjálst en þar verður tónlist, matarvagnar og önnur skemmtun og er þar áætlað að mæti um 1500 til 2000 gestir.