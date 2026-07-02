Fyrirsætan og áhrifavaldurinn Nara Smith hefur opnað sig um það að tveggja ára dóttir hennar, Whimsy Lou, sé með krabbamein. Dóttirin greindist með krabbamein á seinni hluta síðasta árs en ekki kemur fram um hvers konar krabbamein ræðir.
Smith greindi frá því í myndbandi á Instagram að seint á síðasta ári hefðu hún og eiginmaður hennar, Lucky Blue Smith, fundist eitthvað grunsamlegt við heilsu dóttur þeirra. Í kjölfarið hefðu þau farið með dótturina á gjörgæslu í Kaliforníu en fengið fá svör þar og leitað til barnalæknis.
„Þegar við fórum með hana til barnalæknisins okkar man ég bara að hann varð skyndilega þögull og rólegur og á því augnabliki sökk hjarta mitt. Ég veit ekki hvort það var innsæi eða mömmu-eðlishvötin en það fyrsta sem ég hugsaði var að hún væri með krabbamein,“ sagði Nara í myndbandinu.
Foreldrarnir fóru þvínæst með dótturina í formlega greiningu og var þeim þá tjáð að krabbameinið hefði dreift sér og að hún þyrfti að byrja samstundis í lyfjameðferð. Ekki kemur fram í myndbandinu hvar dóttirin er stödd í ferlinu eða hvers konar krabbamein hún glímir við.
View this post on Instagram A post shared by Nara Smith (@naraaziza)
A post shared by Nara Smith (@naraaziza)
„Í gegnum þetta allt saman hef ég verið á ofgnótt spjallborða og samfélagsmiðla og talað við foreldra og fjölskyldur á spítalanum. Allt það samanlagt hefur veitt mér mikla huggun og sefað einmanaleikann,“ sagði Nara.
Greiningin og allt ferlið hefði verið gríðarlega krefjandi, ekki síst því þau hjónin eignuðust sitt fjórða barn á sama tíma og þau voru að fara með Whimsy í gegnum ferlið.
Nara Smith er suður-afrísk og þýsk fyrirsæta sem hefur á síðustu árum öðlast gríðarlegar vinsældir fyrir matarmyndbönd sín þar sem hún er klædd í sitt fínasta púss, býr til rétti algjörlega frá grunni og talar lágum rómi. Smith hefur sankað að sér milljónum fylgjenda og nýtt vinsældirnar til að gefa út uppskriftabókina Homemade.
Smith sem er mormónatrúar hefur oft verið kennd við tradwife-kúltúr sem skaut upp kollinum fyrir nokkrum árum. Slíkt samfélagsmiðlaefni gengur út á það að konur sýna frá lífi sínu sem hefðbundnar heimavinnandi húsmæður sem elda allan mat frá grunni og sinna húsverkum af miklum móð. Sjálf hefur hún afneitað tradwife-stimplinum í ljósi þess að hún starfar líka sem fyrirsæta.
Eiginmaður Smith er bandaríska fyrirsætan Lucky Blue Smith og eiga þau fjögur börn, hina fimm ára Rumble Honey, hinn fjögurra ára Slim Easy, hina nokkurra mánaða gömlu Fawnie Golden og fyrrnefnda Whimsy Lou.