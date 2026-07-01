Mannréttindahúsið hefur stækkað með opnun nýrrar álmu og eru nú yfir 40 félög með aðsetur í húsinu. Mannréttindahúsið er rekið af ÖBÍ réttindasamtökum.
Með stækkuninni flytja 14 ný félög inn í húsið, þau eru Almannaheill, ADHD samtökin, Auðlesið, Átak, Barnaheill, Börn með krabbamein, CP félagið, EAPN á Íslandi, Íslensk ættleiðing, Neistinn, PCOS samtök Íslands, Sjónarhóll, TMF og Umhyggja.
„Hér deila félög reynslu, þekkingu og hugmyndum, styðja hvert annað og þróa samstarf sem styrkir réttindabaráttu á ólíkum sviðum. Slíkur vettvangur skiptir máli, ekki síst á tímum þar sem traust, samstaða og virðing fyrir mannréttindum eiga undir högg að sækja. Við hlökkum til að fá þessi öflugu félög í hús, fögnum deginum og enn auknum krafti.“ segir Eva Þengilsdóttir, framkvæmdastjóri ÖBÍ og Mannréttindahússins, í tilkynningu um stækkunina.
Þar kemur fram að frá opnun hússins, árið 2023, hafi Mannréttindahúsið þróast í miðstöð fjölbreyttra samtaka sem vinna að réttindamálum, félagslegri þátttöku og bættum lífsgæðum fólks. Daglegt samstarf innan hússins hafi leitt til aukinna tengsla milli félaganna, sameiginlegra verkefna og öflugri raddar borgarasamfélagsins.
„Á hverju ári sækir fjöldi fólks Mannréttindahúsið heim til funda, námskeiða, ráðgjafar og annarra viðburða. Með stækkuninni skapast aukið rými fyrir starfsemi félaganna og enn fleiri tækifæri til samstarfs í þágu mannréttinda,“ segir enn fremur í tilkynningunni.