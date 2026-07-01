Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú

Innviðafélag stofnað í samræmi við lög um innviðafélag sem samþykkt voru á Alþingi 18. júní síðastliðinn hefur hlotið nafnið Göng og brú ohf.
Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins en þar segir að fjármála- og efnahagsráðherra hafi komið á fót hlutafélagi um fjármögnun og uppbyggingu samgöngumannvirkja.
„Markmið þess er að flýta fyrir þjóðhagslega mikilvægum samgönguframkvæmdum, skapa farveg fyrir stöðuga fjármögnun slíkra verkefna og tryggja hagkvæma, faglega og skilvirka verkefnastjórn við undirbúning og framkvæmd þeirra,“ segir í tilkynningunni.
Göng og brú ohf. fylgi sambærilegum félögum á Norðurlöndunum sem hafa lagt grunn að langtímahugsun og samfellu í jarðgangagerð og öðrum framkvæmdum.
Félagið sé stofnað á grunni Vaðlaheiðarganga hf. og muni það fara með eignarhald og rekstur ganganna frá og með deginum í dag. Auk Vaðlaheiðarganga sé heimilt að fela félaginu eignarhald á brú yfir Hornafjarðarfljót og Ölfusárbrú. Ráðgert sé að félagið muni sjá um framkvæmdir á Fljótagöngum.