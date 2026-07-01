Tveimur var sagt upp í gær á stoðsviði og stjórnsýslusviði Háskólans á Bifröst. Um hagræðingaraðgerðir er að ræða en rektor á ekki von á frekari uppsögnum í ár. Í haust hefst fjölmennasta önn skólans frá upphafi.
Mbl.is greindi fyrst frá en Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, rektor við Bifröst, staðfestir þetta í samtali við Vísi.
„Við erum í hagræðingaraðgerðum núna og tilfærslum og skipulagsbreytingum til að hagræða rekstrarstöðunni og þetta var liður í því,“ segir Ólína í samtali við blaðamann.
Ekki sé um akademíska starfsmenn að ræða en um sjötíu manns starfa hjá háskólanum.
Ólína segist ekki eiga von á frekari uppsögnum í bili. „Við teljum að þessar ráðstafanir sem var farið í í gær séu nægjanlegar á þessu ári.“
Í haust hefst fjölmennasta önn í sögu skólans þegar nýskráðir nemendur bætast við. Hún segir að 1.172 nemendur hafi sótt um nám í skólanum í haust. Skólinn hafi útskrifað 279 nemendur í júní, til viðbótar við 213 í febrúar.
„Það er alveg ljóst að umfangið varðandi þjónustu við nemendur hefur aukist mjög mikið hjá okkur vegna aukningar nemendafjöldans. Við bara horfum bjartsýn fram á veg.“