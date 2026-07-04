„Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 4. júlí 2026 07:03 Umhverfisfræðingurinn Hildur og myndlistarmaðurinn Pétur Geir giftu sig á dögunum. Blik studio „Eftir að við komum heim lágum við fram eftir morgni að ræða öll dásamlegu augnablikin og vildum ekki að dagurinn myndi taka enda,“ segja hjónin Pétur Geir Magnússon og Hildur Hauksdóttir sem giftu sig með pomp og prakt í Reykjavík á dögunum. Hjúin hafa verið saman í tæp tíu ár en Pétur Geir starfar sem myndlistarmaður og Hildur sem umhverfisfræðingur. Blaðamaður ræddi við þau um ógleymanlegan brúðkaupsdaginn. Hildur og Pétur glæsileg og gift. Blik studio Hvenær og hvernig trúlofuðust þið? Við bjuggum í Stokkhólmi á meðan Hildur var að læra. Þar eignuðumst við dásamlega vini og héldum upp á Midsommar með þeim þau ár sem við vorum úti. Eftir að við fluttum heim þá söknuðum við öll Stokkhólms og ákváðum við hópurinn að fara út og leigja hús saman og fagna Midsommar aftur í Svíþjóð. Það var í þessari ferð fyrir tveimur árum síðan sem ég stakk upp á að við færum aftur að fyrstu íbúðinni okkar í Stokkhólmi og fara göngutúrinn sem við tókum alltaf með fram Kungsholmen. Það var í þeim göngutúr sem ég skellti mér á skeljarnar og bað hennar. Svo bara beint í Midsommar stuð. Hjónin trúlofuðu sig í Stokkhólmi á sólstöðuhátíðinni Midsommer og sóttu innblástur í hana fyrir brúðkaupið.Blik studio Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn? Markmiðið var alltaf að halda geggjað partý. Okkur langaði að hafa gott stemningsband, mat sem væri skemmtilegur og skapandi, villt blóm í anda Midsommar og skreytingar sem myndu vera persónulegar og öðruvísi. Undirbúningurinn fór hægt af stað eftir bónorðið en það fór meiri kraftur í þetta seinustu mánuðina. Flestar ákvarðanir voru teknar á kvöldin eftir svæfingar svo það gafst nú ekki eins mikill tími í undirbúningsvinnu eins og við hefðum kannski viljað. Það var margt sem gleymdist að pæla í, til að mynda brúðarbíllinn. Okkur tókst þó að græja það tveimur vikum fyrir brúðkaup þegar við vorum að hlægja af því hversu miklir sauðir við værum að hafa ekki hugsað fyrir því þegar elsku Bríet bauð okkur bílinn sinn í samtalinu. Það var ansi margt sem við náðum að græja með samtölum við vini og svo margir sem vilja leggja manni lið. Hjónin fengu brúðarbíl lánaðan á síðustu stundu hjá vinkonu þeirra Bríeti.Blik studio Hvernig var brúðkaupsdagurinn? Dagurinn var dásamlegur í alla staði! Við eigum svo yndislegt fólk í kringum okkur. Hildur og Pétur segjast umkringd yndislegu fólki.Blik studio Hvar hélduð þið brúðkaup? Var erfitt að ákveða staðsetningu? Við giftum okkur í Fríkirkjunni í Reykjavík, Hjörtur Magni prestur gaf okkur saman og svo héldum við veisluna í glæsilegum sal Verkís þar sem pabbi Hildar vinnur. Þetta var nú ekki erfitt val. Við vorum að skoða alls konar sali, þá stakk tengdapabbi upp á hvort við myndum vilja sjá salinn upp í vinnu hjá honum og hann var stórkostlegur og passaði vel fjöldanum og stemmningunni. Veislan var hin glæsilegasta í veislusal Verkís.Aðsend Voruð þið sammála í skipulaginu? Já, við erum einstaklega samrýmd, blessunarlega. Móðir mín átti heiðurinn að skreytingunum svo það hjálpaði gífurlega mikið. Annars fékk ég listrænt frelsi í teikningum og grafík sem fóru á kort, matseðla, sætamerkingar og fleira. Hildur sá svo um að halda utan um skipulagið. Móðir Péturs skreytti, Pétur sjálfur fékk listrænt frelsi í teikningu og grafík og Hildur hélt utan um skipulag.Blik studio Hvað fannst ykkur mikilvægast? Að fólkið okkar hefði gaman og gefa þeim gott „show“. Við vildum líka eiga fallegar myndir af deginum sem Blik studio sá um og gerði einstaklega vel. Það skipti sköpum að vera með svo margt fólk í kringum okkur að leggja svo mikla vinnu og tíma í að undirbúa draumadaginn með okkur. Við erum endalaust þakklát fyrir fólkið okkar. Hjónin eiga eina dóttur sem naut sín í botn á brúðkaupsdegi foreldranna.Blik studio Hvaðan sóttuð þið innblástur? Það var nú víða. Við vildum hafa heildarsvip á þessu sem kom fram í grafíkinni og teikningunum, til dæmis villt blóm sem breiddu úr sér í ávexti í borðaskreytingum og mat. Mamma gerði forréttarborð sem sló í gegn. Hugi Rafn landsliðskokkur sá um smárétti og eftirrétti og við vorum í skýjunum með þetta. Hann bætti í „showið“ meðal annars með því að flambera hörpuskeljar fyrir framan gestina sem vakti mikla lukku. Svo sáum við græna dúka sem okkur fannst skemmtilegt uppbrot á því hefðbundna og svo fóru nokkur kvöld í að liggja yfir Pinterest og algóritminn á gramminu var orðinn hættulega sérhæfður brúðkaupum undir það síðasta. Hjónin sóttu innblásturinn víða og hefur sjaldan sést glæsilegra veisluborð. Blik studio Hvað stendur upp úr? Það var gífurlega stemming í salnum allt brúðkaupið sem setti tóninn allt kvöldið. Allar dásamlegu ræðurnar og atriðin sem fólk gaf okkur. Svo stóð bandið sig frábærlega en Magnús Jóhann vinur okkar setti saman band sem Unnsteinn Manuel frontaði og dansgólfið var svo gott að allir gestirnir dönsuðu sig niður úr spariskónum. Stemningin var gríðarleg.Blik studio Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði? Vinir okkar Sigurbjörn Ari og Jónas Alfreð tóku að sér veislustjórn og stóðu sig frábærlega. Þetta eru svo fyndnir menn sem stjönuðu við okkur, þetta var hluti af brúðkaupinu sem við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af. Þeir sáu um allt og við fengum bara að njóta. Yfir kvöldið voru svo fullt af skemmtiatriðum, ræðum, drykkjuvísur, frumsömdum lögum um okkur og fleira. Pétur og Hildur vildu hafa fjör frá upphafi sem heppnaðist einstaklega vel.Blik studio Var eitthvað sem kom ykkur á óvart? Hvað dagurinn leið hratt. Við erum enn að ná utan um allt sem gerðist yfir daginn. Eftir að við komum heim lágum við fram eftir morgni að ræða öll dásamlegu augnablikin og vildum ekki að dagurinn myndi taka enda. Hjónin vildu ekki að dagurinn myndi enda.Aðsend Hvað voru margir gestir? Gestalistinn var upp á 150 manns, afar fá afföll. Við eigum svo dásamlegt fólk í kringum okkur sem gerðu sér ferðir frá mismunandi heimshornum til að fagna með okkur. 150 gestir komu og fögnuðu ástinni með hjónunum og vinir og Pétur sjálfur tóku lagið.Blik studio Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttuð þið innblásturinn fyrir það? Við fórum bæði í sérsaum. Malen hjá Eðalklæðum skúlptaði kjólinn fyrir Hildi og vinir mínir í Suitup sáu um mig. Ég fékk að vera með í kjólaferlinu og mér þótti það afar skemmtilegt og náið. Við völdum í sameiningu gult silkiefni sem okkur fannst fara Hildi einstaklega vel og pöruðum hann við mosagræna hælaskó. Þetta er náttúrulega umdeilt að fá að sjá kjólinn fyrir en okkur langaði að vera saman í þessu ferli. Svo vantaði Hildi eitthvað yfir sig svo mamma Hildar og systir prjónuðu einstaklega fallega peysu á hana fyrir daginn. Eins var Hildur með mér í minni mátun og fékk vin minn Ólaf Alexander til að vera mér til halds og trausts í ýmsum ákvörðunum. Hjónin létu sérsníða brúðarfötin á sig og voru saman í öllu fataferlinu.Blik studio Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup? Að undirbúningurinn er stór partur af ferlinu og það þarf að hafa gaman af því líka. Hjónin nutu þess að skipuleggja stóra daginn og áttu ógleymanlegt kvöld. Blik Studio Ætlið þið í brúðkaupsferð? Já, við ætlum til Parísar. Við elskum borgina og hlökkum mikið til. Orðin frekar kvíðin fyrir hitabylgjunni með tilkomandi áfengisbanni en það verður bara fyndin og sveitt saga seinna meir. Pétur og Hildur ætla til Parísar í brúðkaupsferð. Blik Studio Brúðkaup Ástin og lífið Mest lesið „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Lífið Allir og amma þeirra á Ítalíu Lífið „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Lífið Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island Lífið Landslið íslenskra söngvara syngur afmælislag Bylgjunnar Tónlist „Klukkan er fimm einhvers staðar“ Lífið Snæddi með furstanum af Mónakó Lífið Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Lífið Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Lífið samstarf Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Lífið Fleiri fréttir „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Sjá meira