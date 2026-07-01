Hvalur háði hálftíma dauðastríð Agnar Már Másson skrifar 1. júlí 2026 09:59 Langreyður dregin upp í hvalstöðina. Vilhelm Gunnarsson Samkvæmt skýrslu Matvælastofnunar háði langreyður hálftíma langt dauðastríð þegar skyttur Hvals hf. veiddu hana hinn 22. júní. Dýraverndarsamtök krefjast þess að félagið verði svipt veiðileyfi. Í tilkynningu frá Dýraverndarsambandi Íslands segir að frá því að veiðar á langreyðum hafi hafist að nýju í júní hafi í það minnsta tvö atvik komið upp sem gefi tilefni til þess að starfsemi Hvals hf. í Hvalfirði „verði stöðvuð og leyfi félagsins til veiða og vinnslu afturkallað.“ Þar vísa dýraverndarsamtökin annars vegar til yfirborðsmengunar sem er talin stafa frá Hvalstöðinni í Hvalfirði vegna mjölvinnslu en greint var frá því í kvöldfréttum Sýnar í gær. Forstjóri Hvals hf. hefur ekki svarað erindi heilbrigðiseftirlits Vesturlands frá því 11. maí um þessa mengun. „Hvalur hf. hefur reyndar haft í það minnsta tvö ár til að bæta úr þessu, eða frá að síðast voru veiddar langreyðar við Ísland, en ekkert brugðist við. Um er að ræða skýrt brot á starfsleyfi Hvals hf og sem varðað getur stöðvun starfseminnar eða afturköllun starfsleyfis.“ Hins vegar vísa samtökin til þess að langreyður sem veidd hafi verið þann 22. júní hafi reynst vera með fjögur skotsár samkvæmt skýrslu Matvælastofnunar, sem fer með eftirlit með veiðunum. Fréttastofa hefur skýrsluna undir höndum. Þar segir að við fyrsta skot hafi hvalurinn farið á bakið, sokkið og virst dauður. Hann hafi hangið í línu en komið upp eftir sex mínútur. Um karldýr var að ræða. Langreyðurin háði hálftíma dauðastríð.Arne Feuerhahn Fyrsta skotið í dýrið var 17.06, næsta var um 17.26 og þriðja um 17.26. Fjórða og síðasta skotið var 17.37, samkvæmt skýrslunni. „Það tók 31 mínútu, frá því að fyrsti skutullinn hæfði dýrið, með 4 kg sprengihleðslu, og þar til það dó eftir að hafa verið skotið þremur sinnum til viðbótar. Hér er um að ræða skýrt brot á lögum um velferð dýra,“ segir í yfirlýsingu Dýraverndarsambandsins. Þá er bent á að sumarið 2023 hafi átt sér stað sambærilegt atvik þar sem það tók um 30 mínútur að aflífa dýr og voru veiðar Hvals hf. þá stöðvaðar tímabundið á meðan atvikið var rannsakað frekar og fyrirtækinu gefinn kostur á að bæta ráð sitt. Fjallað var um málið á sínum tíma í kvöldfrétum Stöðvar 2. Samtökin segja þó að ekkert bendi til þess að Hvalur hafi neitt lært af því atviki eða öðrum skráðum atvikum þar sem jafnvel taki enn lengri tíma en hér um ræðir að aflífa dýrin. „Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld eindregið til að stöðva þegar í stað þessar langreyðarveiðar þar sem Hvalur hf hefur ítrekað á undanförnum árum,“ skrifa samtökin. Í gær vakti það einnig hneykslan, meðal annarrs hjá ráðherra, þegar hvalvinnslumenn léku sér með hvalshræ í löndunarstöðinni í Hvalfirði. Þar otuðu þeir meðal annars hvalatyppi að tökumanni Vísis. Í gær var greint frá því að Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, fylgdi enn skipinu Bandero, sem er í eigu Paul Watson-samtakanna, eftir innan íslenskrar lögsögu. Samtökin hafa ítrekað hótað hvalveiðiskipum Hvals og er leiðangurinn kenndur við annan leiðangur árið 1986 þar sem tveimur skipum Hvals var sökkt. Hvalveiðar Hvalir Mest lesið Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Innlent Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Innlent Lögreglan leitar að Cezary Innlent „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ Innlent Mokgræðir á rafmyntum Innlent Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Innlent „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Innlent Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Erlent Séra Þórir Stephensen er látinn Innlent Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Innlent Fleiri fréttir Hvalur háði hálftíma dauðastríð Hanna Katrín eigi að standa með starfsfólki Hvals – ekki gagnrýna það Komst á bragð skemmdarverka í baráttunni við Kristján Loftsson Mokgræðir á rafmyntum Séra Þórir Stephensen er látinn Féll fram af svölum á hjúkrunaheimili og lést Lögregla rannsakar tvö innbrot í miðborginni Sér Blönduós eflast með byggðalínu og virkjunum Mímósuísinn ljúffengur en gerir aldrei aftur Jägermeister-ís Ógn felist í hótunum Paul Watson-samtakanna Lögreglan leitar að Cezary Aflvana togari hættulega nálægt landi Vegum lokað og bílar taldir Starfsemi Hvals mögulega í uppnám: Hefur ekki svarað eftirlitinu frá því í maí Segir verk Þórbergs enn ótrúlega lifandi „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Sjá meira