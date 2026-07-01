Þrír Kólumbíumenn voru í gær sakfelldir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa 19. febrúar 2026 flutt samtals 2.370 ml af kókaíni í vökvaformi innvortis til Íslands með flugi frá París, ætlað til söludreifingar. Einn sætir sjö mánaða fangelsi en hinir þrjátíu mánaða.
Þetta kemur fram í dómi Héraðsdóms Reykjaness sem féll í gær.
Þrír kólumbískir ríkisborgarar, tveir karlmenn og ein kona, voru stöðvuð í tollinum á Keflavíkurflugvelli í febrúar 2026 og tekin í röntgenskoðun, sem leiddi í ljós aðskotahluti innvortis hjá þeim öllum.
Annar maðurinn reyndist hafa 450 millilítra af kókaínvökva í 15 pakkningum innvortis og hlaut hann að lokum sjö mánaða dóm. Hin tvö voru par, hvort tveggja með um 900—1000 ml af kókaínvökva í um 30 pakkningum og hlutu þau 30 mánaða dóm hvort.
Ekki sannað að þau væru samverkamenn
Kólumbíumennirnir eru sagðir hafa gefið misvísandi skýrslur fyrir dómi; þeir hafi viðurkennt eigin þátt en neitað tengslum sín á milli framan af, þrátt fyrir að þau hafi öll dvalið á sama hóteli í París, flogið saman og sést saman á flugvellinum.
Þrátt fyrir að vísbendingar væru um tengsl milli eins karlmannsins og hinna tveggja, sem voru par, svo sem símasamskipti, taldi dómurinn ekki sannað að sá hafi flutt efnin í félagi við hin tvö eða öfugt.
Líklegra þótti að sami skipuleggjandi hefði skipulagt flutning fyrir hvern og einn án þess að brot þeirra tengdust innbyrðis sem samverknaður. Konan hafði haldið því fram að sá hafi verið skipuleggjandi innflutningsins.
Þótt dómurinn hafnaði því að öll þrjú hefðu staðið saman að innflutningnum, þá játaði parið að hafa vitað hvort af öðru og ferðast saman vísvitandi með fíkniefnin. Þau hefðu gleypt hylkin saman í Kólumbíu og vissu hvort af fíkniefnum annars.
Kókaínið og símar karlmannanna voru gerð upptæk til ríkissjóðs en kröfu um upptöku á síma konunnar var hafnað þar sem ekki var sannað að hún hefði notað símann í tengslum við brotið.