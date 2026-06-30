Áhöfn björgunarskipsins Sigurvins á Siglufirði var kölluð út á mesta forgangi þegar togarinn Ottó N. Þorláksson varð aflvana og hættulega nálægt landi. Mikill reykur fylgdi.
Leg Ottós, sem kemur frá Vestmannaeyjum, hafði ofhitnað og þess vegna kom mikill reykur en enginn eldur. Rek skipsins breyttist örlítið og var það komið um eina sjómílu frá landi samkvæmt fréttatilkynningu frá Landsbjörgu.
Fimmtán mínútum eftir útkall hélt Sigurvin úr höfn og var skipið komið að Ottó um klukkan hálf átta. Þá hafði átta manna áhöfn togarans gert ráðstafanir til að varpa akkeri og toghlerum til að stöðva eða minnka rek.
Taug var komið á milli og dró Sigurvin togarann inn til Siglufjarðar. Ottó er um átta hundruð brúttótonn og rúmir fimmtíu metrar á lengd en Sigurvin fimmtán metrar. Skipin voru komin inn á Siglufjörð rétt fyrir klukkan hálf tíu.