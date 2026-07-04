Það var með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þetta segir forsætisráðherra sem telur fólk þurfa að fá að vera í friði til að melta sína ákvörðun. Þingið hafi tjáð sig lengi um málið.
Nokkuð hefur verið deilt um þá tímasetningu sem ríkisstjórnin valdi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Líkt og flestum er kunnugt fá landsmenn að segja nei eða já við aðildarviðræður þann 29. ágúst og hefur stjórnarandstaðan meðal annars sagt tímasetninguna óheppilega í ljósi þess að landsmenn verða flestir í sumarfríi vikurnar fyrir atkvæðagreiðsluna auk þess sem umræðuþættir eru margir hverjir sömuleiðis í sumarleyfi.
Alþingi er einnig í sumarleyfi og verða því engar umræður um málið þar á næstu vikum.
Forsætisráðherra segir mikilvægt að fólk fái rými til að þessa ákvörðun fyrir sig sjálf.
„Núna fáum við nokkrar vikur yfir sumarið þar sem er smá hlé frá pólitíkinni og þetta er ástæðan fyrir því að við vildum gera þetta þannig. Fólk þarf líka bara að fá að vera smá í friði með þetta. Fólk er vel læst og skynsamt hér á Íslandi, það getur kynnt sér þessi mál í friði,“ sagði Kristrún Frostadóttir.
Það var sem sagt viljandi gert að hafa tímasetninguna þannig að þingið myndi aðeins þegja um þetta mál og almenningur taka við?
„Þingið er búið að tjá sig um þetta mál frá því að við tókum við völdum á sínum tíma. Það er allt í lagi að gefa þjóðinni smá tíma til að melta hluti í friði. Þingmenn verða eflaust á útopnu í allt sumar hvað það varðar.“
„Þetta er góður tími til að fara í atkvæðagreiðslu. Ég held að það sé líka gott að við förum þá í nýtt þing vitandi bara er þetta af eða á. Hellum við okkur í þetta verkefni samhliða öðrum verkefnum eða setjum við þetta til hliðar.“
Fréttin hefur verið leiðrétt. Í hádegisfréttum Bylgjunnar var sagt að atkvæðagreiðslan væri um aðild en rétt er að kosið verður um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið.