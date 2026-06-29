Innlent

„Held að for­eldrar hafi bara tekið þetta til sín“

Oddur Ævar Gunnarsson og Smári Jökull Jónsson skrifa
Af Orkumótinu frá því fyrir þremur árum síðan, 2023.
Af Orkumótinu frá því fyrir þremur árum síðan, 2023. Sýn Sport

Mótsstjóri Orkumóts ÍBV segir að svo virðist vera sem umræða um hegðun foreldra á hliðarlínunni hafi haft áhrif, þar sem foreldrar hafi verið til fyrirmyndar á mótinu í ár.

Hið árlega mót fór fram í Vestmannaeyjum um helgina. Undanfarin ár hefur reglulega komið upp umræða um hegðun foreldra á hliðarlínunni, meðal annars árið 2021 þegar greint var frá því að feður á Orkumótinu, sem er fyrir tíu ára stráka, hafi látið mikið í sér heyra. Í fyrra sagði mótsstjóri ÍBV að feðgar á fótboltamótum stráka væru harðorðari og æstari heldur en á fótboltamótum stelpna.

„Það er búið að vera frábært, hér er fullt af glöðum strákum að spila fótbolta, þetta hefur verið æðislegt,“ segir Sigríður Inga Kristmannsdóttir en fréttastofa ræddi við hana í gær, á lokadegi mótsins. 1100 þátttakendur voru í mótinu og 108 lið.

„Það hefur ekkert komið upp á. Þetta er bara búið að ganga rosalega vel, þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt.“

Nú hefur oft verið fjallað um hegðun foreldra barna í tengslum við þessi mót, hvernig hefur fólk verið að haga sér?

„Það hefur verið rosa gott. Ég held að umræðan eftir mótin okkar í fyrra hafi skilað sér. Ég hef ekki fengið neina kvörtun, á hvorugu mótinu. Það var bara eitt atvik á TM mótinu og það hefur ekki komið neitt upp á þessu móti. Ég held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín og séu farnir að halda sig á línunni.“

Vestmannaeyjar Börn og uppeldi

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