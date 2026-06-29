„Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ Oddur Ævar Gunnarsson og Smári Jökull Jónsson skrifa 29. júní 2026 11:40 Af Orkumótinu frá því fyrir þremur árum síðan, 2023. Sýn Sport Mótsstjóri Orkumóts ÍBV segir að svo virðist vera sem umræða um hegðun foreldra á hliðarlínunni hafi haft áhrif, þar sem foreldrar hafi verið til fyrirmyndar á mótinu í ár. Hið árlega mót fór fram í Vestmannaeyjum um helgina. Undanfarin ár hefur reglulega komið upp umræða um hegðun foreldra á hliðarlínunni, meðal annars árið 2021 þegar greint var frá því að feður á Orkumótinu, sem er fyrir tíu ára stráka, hafi látið mikið í sér heyra. Í fyrra sagði mótsstjóri ÍBV að feðgar á fótboltamótum stráka væru harðorðari og æstari heldur en á fótboltamótum stelpna. „Það er búið að vera frábært, hér er fullt af glöðum strákum að spila fótbolta, þetta hefur verið æðislegt,“ segir Sigríður Inga Kristmannsdóttir en fréttastofa ræddi við hana í gær, á lokadegi mótsins. 1100 þátttakendur voru í mótinu og 108 lið. „Það hefur ekkert komið upp á. Þetta er bara búið að ganga rosalega vel, þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt.“ Nú hefur oft verið fjallað um hegðun foreldra barna í tengslum við þessi mót, hvernig hefur fólk verið að haga sér? „Það hefur verið rosa gott. Ég held að umræðan eftir mótin okkar í fyrra hafi skilað sér. Ég hef ekki fengið neina kvörtun, á hvorugu mótinu. Það var bara eitt atvik á TM mótinu og það hefur ekki komið neitt upp á þessu móti. Ég held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín og séu farnir að halda sig á línunni.“ Vestmannaeyjar Börn og uppeldi Mest lesið „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ Innlent Fleiri fréttir „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Sjá meira