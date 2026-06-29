Innlent

Rigningu spáð í Reykja­vík alla vikuna og fólk á leið austur

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Heiður Vigfúsdóttir stóð úti á stuttermabol og í stuttbuxum á Egilsstöðum þegar fréttamaður náði tali af henni í morgun.
Heiður Vigfúsdóttir stóð úti á stuttermabol og í stuttbuxum á Egilsstöðum þegar fréttamaður náði tali af henni í morgun. vísir/vilhelm

Rigningu er spáð alla vikuna á Suðvesturhorni landsins. Bærilegasta veðrið er fyrir austan og þangað er fólk þegar byrjað að flykkjast. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferðamenn flýja hitabylgjuna í Evrópu.

Ef litið er á veðurkort Veðurstofunnar má sjá að rigningu er spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins og fá allir landshlutar sinn skerf af vætu næstu daga. Bærilegasta veðrið er á Austurlandi eins og svo oft áður á þessum tíma árs þó að spár geri ráð fyrir úrkomu þar eins og annars staðar.

Heiður Vigfúsdóttir framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir fólk þegar byrjað að flykkjast Austur.

„Við hérna fyrir austan og sérstaklega á Héraðinu erum á einhverju rosalega vel heppnuðu veðursvæði þannig við fáum rosalega oft yndislegt veður þegar aðrir eru ekki að fá slíkt hið sama og þá kannski eðlilega flykkist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D vítamíninu sem er í boði.“

Þegar þessi frétt er í undirbúningi á Suðurlandsbraut í Reykjavík er fremur grátt og blautt úti. Heiður er í aðeins öðrum málum og lýsir veðrinu sem yndislegu.

„Ég stend hérna úti á stuttermabol og stuttbuxum. Það voru nokkrir dropar í morgun en ég held að það hafi bara verið gert fyrir gróðurinn. Það var bar í nokkrar mínútur og nú skín sólin skært og gott hitastig, eins og við viljum hafa sumrin.“

Erlendir ferðamenn á flótta

Heiður segir fjölda erlendra ferðamanna sækja tjaldsvæðið og að margir komi hingað til lands til að flýja hitabylgju í Evrópu.

„Ég held að þeir séu alveg til í að fara líka á Suðvesturhornið þó að það rigni þar. Ég held að þeir séu mjög glaðir að geta kælt sig aðeins niður.“

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