Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 29. júní 2026 12:12 Heiður Vigfúsdóttir stóð úti á stuttermabol og í stuttbuxum á Egilsstöðum þegar fréttamaður náði tali af henni í morgun. vísir/vilhelm Rigningu er spáð alla vikuna á Suðvesturhorni landsins. Bærilegasta veðrið er fyrir austan og þangað er fólk þegar byrjað að flykkjast. Framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir erlenda ferðamenn flýja hitabylgjuna í Evrópu. Ef litið er á veðurkort Veðurstofunnar má sjá að rigningu er spáð alla vikuna á suðvesturhorni landsins og fá allir landshlutar sinn skerf af vætu næstu daga. Bærilegasta veðrið er á Austurlandi eins og svo oft áður á þessum tíma árs þó að spár geri ráð fyrir úrkomu þar eins og annars staðar. Heiður Vigfúsdóttir framkvæmdastjóri tjaldsvæðisins á Egilsstöðum segir fólk þegar byrjað að flykkjast Austur. „Við hérna fyrir austan og sérstaklega á Héraðinu erum á einhverju rosalega vel heppnuðu veðursvæði þannig við fáum rosalega oft yndislegt veður þegar aðrir eru ekki að fá slíkt hið sama og þá kannski eðlilega flykkist fólk til okkar og vill fá að njóta og fá sinn skammt af D vítamíninu sem er í boði.“ Þegar þessi frétt er í undirbúningi á Suðurlandsbraut í Reykjavík er fremur grátt og blautt úti. Heiður er í aðeins öðrum málum og lýsir veðrinu sem yndislegu. „Ég stend hérna úti á stuttermabol og stuttbuxum. Það voru nokkrir dropar í morgun en ég held að það hafi bara verið gert fyrir gróðurinn. Það var bar í nokkrar mínútur og nú skín sólin skært og gott hitastig, eins og við viljum hafa sumrin.“ Erlendir ferðamenn á flótta Heiður segir fjölda erlendra ferðamanna sækja tjaldsvæðið og að margir komi hingað til lands til að flýja hitabylgju í Evrópu. „Ég held að þeir séu alveg til í að fara líka á Suðvesturhornið þó að það rigni þar. Ég held að þeir séu mjög glaðir að geta kælt sig aðeins niður.“ Veður Tjaldsvæði Ferðalög Ferðaþjónusta Mest lesið „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ Innlent Fleiri fréttir „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Hjólar hringinn fyrir Hringinn: Gengið vel en leiðin norður „mjög mikið pain“ Sjá meira