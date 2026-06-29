Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg

Bandaríski Hollywood leikarinn Jesse Eisenberg segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Mark Zuckerberg og því hafi hann hafnað leikstjóranum og handritshöfundinum Aaron Sorkin um að snúa aftur til leiks og leika forstjóra Facebook í kvikmyndinni Social Reckoning sem nú er í bígerð.
Leikarinn opnar sig um málið við Variety en áður hefur Aaron Sorkin sagt að hann hafi eytt þremur dögum í að reyna að sannfæra leikarann um að snúa aftur sem forstjórinn. Eisenberg fór með hlutverk forstjórans í kvikmyndinni The Social Network sem kom út árið 2010.
Sú mynd fjallaði um árdaga samfélagsmiðilsins Facebook og skrifaði Sorkin handritið á meðan David Fincher leikstýrði. Í þetta skiptið mun Sorkin einnig fara með leikstjórn en Jeremy Strong kemur inn af varamannabekknum og mun fara með hlutverk Zuckerberg í myndinni. Söguþráður myndarinnar byggist á því þegar tveir starfsmenn láku ýmsum gögnum um samfélagsmiðilinn árið 2021.
„Það er alltaf heiður að tala við Aaron, af því hann er svo glöggur og heillandi. Við töluðum um það í nokkra daga að gera myndina og Aron er svo skýr, alveg eins og þegar hann skrifar og ef maður ætlar ekki að gera eitthvað verkefni með honum, þá líður manni næstum eins og maður sé að bregðast Ameríku,“ segir leikarinn.
„Ég sagði honum bara að ég væri að fara í aðrar áttir í lífi mínu og það sem hann hefur sagt um þetta nær vel utan um þetta. Ég vil ekki vera tengdur við þessa persónu en allar ástæður mínar fyrir því að vilja ekki gera myndina hafa ekkert að gera með hversu dásamleg myndin er og verður, og ég er viss um að hún er það nú þegar.“
Jesse Eisenberg recalls telling Aaron Sorkin he didn’t want to reprise his role as Mark Zuckerberg in “The Social Reckoning,” saying he was “moving in different directions” and no longer wanted to be “associated with the character”:“The way Aaron speaks, in a way, if you’re not… pic.twitter.com/qYkQTXgcsO— Variety (@Variety) June 28, 2026
Jesse Eisenberg recalls telling Aaron Sorkin he didn’t want to reprise his role as Mark Zuckerberg in “The Social Reckoning,” saying he was “moving in different directions” and no longer wanted to be “associated with the character”:“The way Aaron speaks, in a way, if you’re not… pic.twitter.com/qYkQTXgcsO