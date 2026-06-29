Væta með köflum verður í flestum landshlutum í dag, suðvestan og vestan átt fimm til tíu metrar á sekúndu. Á morugn verður suðlægari átt og dálítil rigning en bjart með köflum norðaustan- og austanlands.
Þá bætir í rigningu og vind á vestanverðu landinu annað kvöld. Hiti níu til sautján stig að deginum, hlýjast á Austurlandi og Austfjörðum að því er fram kemur á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag:
Suðlæg átt 5-13 m/s, hvassast með suðausturströndinni. Dálítil rigning, en bjartviðri norðaustan- og austanlands. Bætir í rigningu á vestanverðu landinu um kvöldið. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á Austurlandi.
Á miðvikudag:
Sunnan 8-13 m/s, rigning eða skúrir og hiti 8 til 12 stig. Bjartviðri norðaustantil á landinu með hita að 17 stigum.
Á fimmtudag:
Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 m/s og skúrir eða rigning um mest allt land. Hiti 7 til 13 stig.Á föstudag:
Vestan og norðvestan 5-13 og víða vætusamt, en úrkomulítið á suðaustanverðu landinu. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast suðaustanlands.Á laugardag:
Sunnan og suðvestan 3-8 og lítilsháttar rigning seinni partinn, en þurrt á Norður- og Austurlandi. Hiti 8 til 14 stig, hlýjast norðaustantil.Á sunnudag:
Útlit fyrir suðvestlæga átt og skúri. Hiti breytist lítið.