Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Atli Ísleifsson skrifar 27. júní 2026 17:18 Einn maður var handtekinn vegna árásarinnar. Myndin er úr safni og tengist fréttinn ekki beint. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í dag mann vegna gruns um stórfellda líkamsárás og naut hún þar aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum dagsins. Fram kemur að árásin hafi átt sér stað á svæði lögreglustöðvar 4 sem nær yfir Árbæ, Grafarholt, Grafarvog, Úlfarsárdal og Mosfellsbæ. Segir að einnig hafi verið notast við dróna til að „ná utan um málið með góðum árangri“. Í tilkynningunni segir einnig að tilkynnt hafi verið um stórfellda líkamsárás í 105 í Reykjavík þar sem þrír menn væru grunaðir og er málið í rannsókn. Þá var tilkynnt um innbrot í geymslu í hverfi 105 og sömuleiðis innbrot í bíl þar sem munum var stolið. Enn fremur segir að ökumaður hafi verið kærður fyrir að aka á 64 kílómetra hraða á hlukkustund þar sem leyfilegur hámarkshraði er 30. Ökumaðurinn var sviptur ökuréttindum til bráðabirgða. Í Kópavogi var tilkynnt um þjófnað á leðurjakka úr einni búð og skópari úr annarri í sama verslunarkjarna. Þá var haldinn ölvunarpóstur þar sem 143 ökumenn voru fengnir til að blása í áfengismæli. Þar voru þrír ökumenn sem blésu undir refsimörkum og var einn kærður fyrir að nota ekki öryggisbelti. Mest lesið „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Innlent „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Innlent Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Innlent Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Innlent Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Innlent Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Erlent Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna Innlent Fleiri fréttir Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Notuðust við dróna við að ná utan um stórfellda líkamsárás Hætta á að námsframboð dragist saman Hitamet slegið í Danmörku: Börnin að bráðna inni á sófanum „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Minni hamingja meðal landsmanna og fleiri einmana Þörf sé á að endurhugsa fjármögnum NPA-þjónustu Rétt rúmur helmingur myndi segja já í ágúst Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Gotta-rennibraut lokað vegna slysahættu Flest ljósin tengd stýritölvu en kerfið ekki fullnýtt Tilkynnt um einstakling að stunda sjálfsfróun í runna „Ég ætla bara að halda mínu striki, það verða tíu gusur hér um helgina“ Íslendingur hlaut þriðja vinning í EuroJackpot Erfitt fyrir launafólk að taka aftur mark á loforðum stjórnvalda og fyrirtækja Hrafnagilshverfi stækkar ört Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Sjá meira