Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni Kristján Már Unnarsson skrifar 25. júní 2026 23:23 Bændurnir á Svalbarði á Vatnsnesi, þau Ástmundur Norland og Hanný Norland Heiler. Egill Aðalsteinsson Á sveitabæ einum á Vatnsnesi er búið að breyta gamla súrheysturninum í gistirými fyrir ferðamenn. Bændurnir segja gestina dolfallna. Í kvöldfréttum Sýnar var farið í Húnaþing vestra að bænum Svalbarði, sem er um tuttugu kílómetra norðan Hvammstanga. Þar hafa bændur fundið frumleg not fyrir gamla súrheysturninn. Séð yfir bæjarhúsin á Svalbarði. Húnaflói og Strandafjöll í baksýn.Egill Aðalsteinsson Jörðin var í eyði þegar þau Tobbi og Hanný keyptu hana fyrir sjö árum. Þau fluttu svo þangað fyrir fjórum árum í því skyni að stunda hrossarækt og reka hestaleigu fyrir ferðamenn. „Það er bullandi umferð hér. Það eru tugir þúsunda bíla sem fara hér um Vatnsnesið á sumrin,“ segir Ástmundur Norland, sem jafnan er kallaður Tobbi. Og ferðamennirnir, þeir þurfa þak yfir höfuðið. Gamli súrheysturninn sem búið er að innrétta sem íbúð. Egill Aðalsteinsson -Hvernig datt ykkur í hug að gera gistingu í súrheysturni? „Það var bara ónýtur turn en steypan var góð í honum,“ segir Tobbi. „Það var annaðhvort að rífa hann niður eða gera eitthvað úr honum. Þannig að við fórum út í þetta,“ segir Hanný Norland Heiler. Svefnherbergið er á neðri hæðinni.Egill Aðalsteinsson -Og vill fólk gista í súrheysturni? „Við vorum náttúrulega bara að opna. En þetta er að byrja og er að byrja að bókast,“ svarar Hanný. „Og það er að bókast inn. Þetta verður stórsniðugt,“ segir Tobbi. Úr setustofunni á efri hæð turnsins.Egill Aðalsteinsson Í turninum eru þau búin að innrétta eina íbúð. Á neðri hæðinni eru svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. En þegar komið er upp stigann tekur við setustofa á efri hæðinni með útsýni yfir Húnaflóann og á Strandafjöllin. -Er dýrt að gista í súrheysturni? „Það er ekkert ódýrt,“ svarar Tobbi. „Nei, þetta er náttúrulega 60 fermetra hús. Fullbúið eldhús og allt saman,“ segir Hanný. Úr eldhúskróknum geta gestir horft út á Húnaflóann og hestagerðið.Egill Aðalsteinsson „Svo fylgir náttúrulega veiði í vatni hérna fyrir ofan, níu hektara veiðivatn. Og strönd um þrjá kílómetra, nánast einkaströnd með sel,“ segir hún. „Menn eru náttúrulega hérna út af fyrir sig. Og menn fá stöng bara með í gistingunni og geta eytt degi þarna upp frá að veiða. Og labbað á ströndinni og bara hvar sem þeir vilja, skilurðu. Og farið á hestbak hjá okkur,“ segir hann. Stapavatn ofan Svalbarðs.Egill Aðalsteinsson „Það sést beint í miðnætursólina hérna úr turninum og norðurljósin á veturna,“ segir Hanný. -Hvað segja gestir eftir að hafa gist í súrheysturni? „Ja, þeir sem hafa gist, þeir ætla að koma aftur, alla vegana,“ svarar Tobbi. „Þeir voru alveg dolfallnir,“ segir Hanný. „Já, menn eru svolítið hissa að koma þarna inn. Og dolfallnir bara,“ segir Tobbi hér í sjónvarpsfrétt Sýnar: Ferðaþjónusta Húnaþing vestra Landbúnaður Hestar Stangveiði Tengdar fréttir Breyttu hlöðu í íbúð: „Þú sleppir ekki góðu brasi“ Bryndís Óskarsdóttir og maðurinn hennar, Ólafur Aðalgeirsson, eða Dísa og Óli eins og þau eru alltaf kölluð, hafa síðustu ár unnið að því að breyta hlöðu í Glæsibæ í Hörgársveit í einbýlishús. 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