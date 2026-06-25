Mikill niðurskurður á skrifstofu borgarstjóra Tómas Arnar Þorláksson skrifar 25. júní 2026 16:00 Hildur Björnsdótttir er borgarstjóri Reykjavíkur. vísir/vilhelm Nýr meirihluti Reykjavíkurborgar reiknar með að spara um 300 milljónir á ári hverju á grundvelli hópuppsagnar sem ráðist var í í dag. Starfsfólki á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara fækkar um 40 prósent. Átján störf verða lögð niður og níu störf færð milli sviða eða skrifstofa innan borgarinnar. „Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Tillögurnar eru liður í markmiðum stýrihóps meirihlutans um hagræðingu og stjórnkerfisbreytingar hjá Reykjavíkurborg. Markmið breytinganna er að einfalda stjórnsýslu, stytta boðleiðir, draga úr yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinnar betur. Um leið verði staðið vörð um framlínuþjónustu.“ Þetta segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Eins og greint hefur verið frá var samþykkt á fundi borgarráðs í dag að leggja niður skrifstofu samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg og mannréttindaskrifstofu borgarinnar. Um tuttugu manns hefur verið sagt upp. Hópuppsögn og sparnaður Í tilkynningu frá borginni segir að breytingarnar hafi áhrif á 27 stöðugildi af 42 á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara en þar undir heyra skrifstofa samskipta og viðburða og mannréttindaskrifstofa. Níu störf eru færð milli sviða en átján störf lögð niður. Eftir því sem fram kemur er gert ráð fyrir því að ráðið verði í einhver af nýjum stöðum eftir því sem innleiðingunni vindur fram. Þá verður einhverjum verkefnum útvistað. „Starfsfólki skrifstofunnar mun eftir að breytingar hafa að fullu komist til framkvæmda, hafa fækkað um minnst 40%. Um hópuppsögn er að ræða og hefur Vinnumálastofnun verið upplýst,“ segir í tilkynningunni. Borgin reiknar með að umræddar breytingar muni lækka rekstrarkostnað borgarinnar um 280 til 330 milljónir króna á ári hverju. „Ég hét því að gera breytingar og taka til hendinni í rekstri borgarinnar. Það er eðlilegt að ég horfi fyrst til þeirra verkefna sem standa mér næst í þeim efnum, hér á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Þessar ákvarðanir eru hvorki einfaldar né teknar af léttúð. Rekstur borgarinnar stendur hins vegar að óbreyttu ekki undir lögbundinni þjónustu, nauðsynlegum fjárfestingum og mikilvægu viðhaldi innviða. Þess vegna reynast þessar aðgerðir nauðsynlegar,“ er haft eftir Hildi Björnsdóttur í tilkynningunni. Ráðast í enn fleiri aðgerðir á næstunni Þá kemur fram að samhliða hópuppsögninni verði skerpt á ráðningarbanni og viðveruskyldu innan miðlægrar stjórnsýslu. Þá er stefnt að því að draga úr ferðalögum borgarstarfsmanna. Þá verður því fyrirkomulagi komið fyrir að ferðaheimildir þurfa að vera samþykktar af skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. „Gert er ráð fyrir að ofangreindar breytingar taki gildi frá og með 1. júlí nk. Á næstu vikum og mánuðum munu frekari tillögur er snúa að öðrum þáttum í rekstri borgarinnar verða kynntar af hagræðingarhópi borgarstjóra sem er að störfum.“ „Stefnumótunar- og þróunarteymi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara verður lagt niður og helstu verkefnum á borð við rannsóknarþjónustu, verkefnastýringu lýðheilsumála og Græna plani verður hætt. Atvinnuþróun mun færast til umhverfis- og skipulagssviðs og ytri nýsköpun til þjónustu- og nýsköpunarsviðs. Verkefni á borð við samhæfingu stefnumótunar, persónuvernd og alþjóðamál verða áfram á skrifstofunni en með breyttum áherslum,“ segir í tilkynningunni. Viðburðarteymi borgarinnar færist til menningar- og íþróttasviðs. Stefnt sé að því að byggja upp minna fagteymi miðlunar með áherslu á stafrænar lausnir, markaðsmál og upplýsingamiðlun. Eins og áður segir heyrir mannrétinndaskrifstofa borgarinnar sögunni til. „Mannréttindaskrifstofa og mannréttindaráð verða lögð niður og lögbundin verkefni áfram tryggð og færð nær þeim sviðum sem sinna viðkomandi þjónustu. Borgarráð mun fara með jafnréttismál sveitarfélagsins. Verkefni sem tengjast innflytjendum, fólki af erlendum uppruna, ofbeldisvörnum og Bjarkarhlíð verða færð til velferðarsviðs. Verkefni sem snúa að hinsegin fræðslu og stuðningi við hinsegin börn og ungmenni verða færð til skóla- og frístundasviðs. Jafnframt verður stofnað öldunga- og aðgengisráð Reykjavíkurborgar sem sinnir lögbundnu samráðs- og ráðgjafarhlutverki gagnvart eldra fólki og fötluðu fólki.“ Uppfært 2. júlí Vinnumálastofnun greindi frá því þann 2. júlí að aðeins ein hópuppsögn hefði verið á landinu í júní. Uppsögnin hjá Reykjavíkurborg hefur ekki uppfyllt skilyrði um fjölda til að teljast til hópuppsagnar. Reykjavík Sjálfstæðisflokkurinn Vinnumarkaður Borgarstjórn Rekstur hins opinbera Mest lesið Agnes var meira en bara morðingi Innlent Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Innlent Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Innlent Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Erlent Klausturbleikjan fæst ekki lengur Innlent Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Erlent Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Innlent Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Innlent Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Innlent Saka ríkisstjórnina um svik Innlent Fleiri fréttir Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Ein hópuppsögn í júní Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Nemendum mismunað með ósamræmi einkunna Krefjast tafarlausrar stöðvunar hvalveiða Eltur og handtekinn í tengslum við innbrot í apótek Hopp segir mál ökumanns í höndum lögreglu Reki fyrirtæki og séu nálægt því að missa allt frá sér Klausturbleikjan fæst ekki lengur Staðfestir stækkun friðlands við Gróttu og Seltjörn Fjórtán ný félög flytja í Mannréttindahúsið Sími undir dýnu á skiptiborði tengdur innflutningi amfetamínbasa Lokuðu götu á Ólafsfirði vegna tilkynningar um skotvopn Fylgi Sjálfstæðisflokks ekki meira í sex ár „Verulegur samdráttur og menn eru að segja upp mannskap“ „Skráningum rignir inn“ Eftirspurn eftir kókaíni virðist aldrei hafa verið meiri Staðfesta fjölskyldutengsl nú með DNA-rannsókn Nýtt innviðafélag hlýtur nafnið Göng og brú Ný hreyfing mynduð gegn aðild að ESB Kristján allt annað en sáttur við typpadansinn Dæmdur morðingi grunaður í Straumsvíkurmálinu Rannsókn í gangi á lengd dauðastríðsins Kókaínhaldlagningar komnar í 200 kíló á hálfu ári Tveimur sagt upp á Bifröst Enn eitt fíkniefnametið slegið og yfirvöld hvött til að afturkalla hvalveiðileyfi Sjá meira