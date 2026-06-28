„Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 28. júní 2026 07:02 Marín Manda Magnúsdóttir og Hannes Frímann Hrólfsson eru nýgift. Íris Dögg „Augnablikið þegar við sáum hvort annað þegar ég labbaði inn kirkjugólfið er einhvern veginn ólýsanleg tilfinning,“ segir markaðssérfræðingurinn Marín Manda Magnúsdóttir sem giftist ástinni sinni Hannesi Frímanni Hrólfssyni, framkvæmdastjóra Kviku eignastýringar, laugardaginn 13. júní með pompi og prakt. Hjónin hafa verið par í rúmlega átta ár og voru heldur róleg í skipulagi á veislunni. Blaðamaður ræddi við Marín um stóra daginn. Nýgift og hamingjusöm hjón.Íris Dögg Hvenær og hvernig trúlofuðust þið? Hannes bað mín síðasta sumar þegar við vorum í Kaupmannahöfn. Það var mjög óvænt og fallegt, sérstaklega þar sem bónorðið var borið upp í borginni minni þar sem ég bjó í ellefu ár. View this post on Instagram A post shared by 𝑀𝒶𝓇𝒾̨𝓃 𝑀𝒶𝓃𝒹𝒶 (@marinmanda) Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn? Við vorum ef til vill aðeins of róleg í upphafi, enda gerðum við okkur ekki grein fyrir því hversu langt fram í tímann fólk pantar veislusali, jafnvel allt að tveimur árum áður. Við skoðuðum meðal annars þann möguleika að halda brúðkaup erlendis með allra nánustu, en þar sem við eigum bæði stórar fjölskyldur varð fljótt ljóst að það hentaði okkur ekki. Okkur langaði að geta boðið sem flestum og ákváðum því að lokum að gifta okkur hér heima. Hjónin völdu Háteigskirkju og Parliament hótelið fyrir stóra daginn.Íris Dögg Hvernig var brúðkaupsdagurinn? Hann var eins og draumur og fór langt fram úr öllum mínum væntingum. Í mínum huga var þessi dagur fullkominn og það er ekki aðeins vegna þess að ég var að giftast ástinni minni. Það er fyrst og fremst öllu því frábæra fólki að þakka sem lagði sitt af mörkum til að gera daginn svona einstakan og ógleymanlegan. Ég hóf daginn í Makeup-Studio Hörpu Kára ásamt mínum nánustu konum; dætrum mínum, systur, mágkonu, mömmu, tengdamömmu og bestu vinkonum. Harpa Kára vinkona mín sá um förðunina mína af mikilli fagmennsku og Katrín töfraði fram fallega hárgreiðslu. Sigrún Sig og Sara Eiríks sáu um hár og förðun hinna damanna, á meðan vinkona mín Sæunn og Alba Mist dekruðu við yngstu dóttur okkar. Á sama tíma naut Hannes góðra stunda með strákunum okkar á Parliament hótelinu. Synir okkar gegndu mikilvægu hlutverki sem svaramenn við athöfnina, þar sem feður okkar beggja eru fallnir frá, og dætur okkar voru yndislegir hringaberar. Þetta gerði daginn enn persónulegri og hjartnæmri fyrir okkur öll. View this post on Instagram A post shared by 𝑀𝒶𝓇𝒾̨𝓃 𝑀𝒶𝓃𝒹𝒶 (@marinmanda) Hvar hélduð þið brúðkaup? Séra Guðrún Karls Helgudóttur biskup gifti okkur í Háteigskirkju og vorum við bæði á því að sú kirkja yrði fyrir valinu. Sú kirkja ber sögu í okkar fjölskyldu. Fordrykkinn héldum við á Parliament hótelinu og veislan var í Sjálfstæðissalnum á Parliament hótelinu. Salurinn bauð upp á allt sem við vorum að leitast eftir. Ástin var svo sannarlega í loftinu.Aðsend Voruð þið sammála í skipulaginu? Við vorum mjög sammála. Ég skipulagði og hann sagði já við flestu. Marín Manda skipulagði og Hannes sagði já við flestu.Íris Dögg Hvað fannst ykkur mikilvægast? Okkur fannst mikilvægt að hafa þennan dag algjörlega eftir okkar höfði. Fólk var einnig duglegt að koma með hugmyndir sem ég kann virkilega að meta. En allra mikilvægast var að börnin okkar tækju sem mestan þátt í deginum með okkur. Börnin tóku mikinn þátt í stóra deginum.Aðsend Hvaðan sóttuð þið innblástur? Um leið og ég fór að skoða Pinterest þá sá algorytminn um að leiða mig áfram í hugmyndavinnu. Ég vildi hafa allt mjög stílhreint og svart og hvítt litaþema. Pínulítið í „Old Hollywood“ stíl. Fyrir utan brúðarbílinn sem var bleikur og hvítur og er frá í kringum 1950. Brúðkaupið var svolítið í gömlum Hollywood stíl.Íris Dögg Hvað stendur upp úr? Augnablikið þegar við sáum hvort annað þegar ég labbaði inn kirkjugólfið er einhvern veginn ólýsanleg tilfinning og þar er óhætt að segja að það hafi lekið nokkur gleðitár hjá okkur báðum við það augnablik. Veðrið lék svo við okkur um daginn og þegar við mættum í veisluna voru gestirnir búnir að raða sér upp þannig að við gengum í gegnum allan hópinn undir saxafónleik. Veislan sjálf var dásamleg þar sem margir héldu ræður og þar á meðal öll börnin okkar sem bræddu hjörtu okkar með svo fallegum orðum. Síðar um kvöldið var slegið upp partýi þar sem frábært tónlistarfólk sá um að gera stemminguna ógleymanlega það sem eftir lifði kvöldsins. Dagurinn var sannkallaður draumur.Íris Dögg Sáu einhverjir um veislustjórn og voru skemmtiatriði? Það fylgir því mikil vinna og skipulag að halda stórt brúðkaup og ég er óendanlega þakklát öllu því fólki sem studdi okkur á leiðinni, veitti okkur pepp, sýndi skilning og réttu fram hjálparhönd þegar á þurfti að halda. Við völdum veislustjórana úr vinahóp okkar og voru þeir með allt fullkomlega á hreinu og stýrðu deginum af fagmennsku og glæsibrag frá upphafi til enda. Ég veit ekki hvernig við hefðum gert þetta án þeirra. Skreytingaþjónustan sá um allar skreytingar og blómaskreytingar og breytti salnum í nákvæmlega þá draumsýn sem við höfðum séð fyrir okkur. Starfsfólkið á Parliament hugsaði einstaklega vel um okkur og gestina alla, tæknimaðurinn á hrós skilið fyrir sitt framlag og svo voru það ræðurnar, skemmtiatriðin og fólkið okkar sem gerðu daginn ógleymanlegan. Það er eiginlega spurning hversu langan tíma það tekur að lenda aftur á jörðinni eftir svona upplifun. Eitt er þó víst, brúðkaup eru einfaldlega lang bestu veislurnar. Brúðkaup eru bestu partýin segir Marín Manda.Íris Dögg Var eitthvað sem kom ykkur á óvart? Aðallega hversu hratt dagurinn leið. Hvað voru margir gestir? Það voru rúmlega 150 manns í veislunni svo salurinn var fullur af okkar nánasta fólki. Við hefðum viljað bjóða fleirum en það er alltaf erfitt að draga línuna þegar við erum með svona fjölmennt brúðkaup. Hvernig gekk að velja brúðkaupsfötin og hvaðan sóttirðu innblásturinn fyrir það? Ég og dóttir mín, Alba Mist, fórum saman í verslunina Loforð að skoða brúðarkjóla. Um leið og hún kom auga á þennan kjól benti hún á hann og sagði: „Mamma, þetta er kjóllinn.“ Þetta var fyrsti kjóllinn sem ég mátaði og hann passaði fullkomlega. Um leið og ég fór í hann gat ég ekki hætt að brosa. Kjóllinn var allt annar en sá sem ég hafði ímyndað mér fyrirfram, en þegar ég sá mig í honum vissi ég að enginn annar kæmi til greina. Alba Mist valdi kjólinn og með örlitlum breytingum frá þeim hjá Loforð varð hann nákvæmlega sá draumakjóll sem ég hafði ekki einu sinni vitað að ég væri að leita að. Hannes átti sjálfur smoking en leigði svo hvítan jakka hjá Loforð aukalega. Marín fann draumakjólinn í Loforði.Íris Dögg Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup? Munið að njóta allra augnablikanna því dagurinn líður einfaldlega of hratt. Brúðkaupsdagurinn flýgur hjá og því mikilvægt að vera í algjöru nú-i.Íris Dögg Ætlið þið í brúðkaupsferð? Já við munum fara í brúðkaupsferð en fyrst langar okkur að fagna fimmtíu ára afmæli Hannesar með börnunum okkar svo það er afmælisferð á næsta leiti. Brúðkaup Tímamót Ástin og lífið Tíska og hönnun Mest lesið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Lífið Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Lífið Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Lífið Sambandi Cox og McDaid lokið Lífið Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Lífið Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Lífið Lofsyngja tónleika Laufeyjar í Kína Tónlist Sex íslenskir söngvarar ráðnir til Þjóðaróperunnar Menning „Kjóllinn markaði nýtt upphaf í mínu lífi“ Tíska og hönnun Gugga gestur í afmælisboði Kanye West Lífið Fleiri fréttir „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Kominn á toppinn Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Lét drauminn rætast á Ítalíu Syrgja Arnar Atla sem lést 24 ára gamall Nálgast hundrað þúsund fylgjendur á Instagram og rekur sveitahótel Sindri gerðist trukkabílstjóri Piparmeyjan Paul mæti á skjáinn í júlí Laufey óskar ástinni sinni til hamingju með daginn Kolfinna Nikulás og Sturla Atlas halda á ný mið Greta Salóme á von á sínu þriðja Bónorð yfir síðum bjór á Brooklyn-brúnni Ungir veiðimenn nutu sín í sólinni Hvað veistu um... 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