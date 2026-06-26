Innlent

Hrafnagilshverfi stækkar ört

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hermann Ingi Gunnarsson er oddviti Eyjafjarðarsveitar.
Hermann Ingi Gunnarsson er oddviti Eyjafjarðarsveitar. Vísir/Bjarki

Á Hrafnagili hefur gríðarleg uppbygging orðið síðustu ár og fær skólinn þar meiriháttar yfirhalningu í sumar. Oddvitinn segir ánægjulegt hversu margt ungt fólk er að leita í bæinn.

Það skiptir nánast engu máli í hvaða átt er litið í Hrafnagilshverfi í Eyjafjarðarsveit. Það er alls staðar verið að byggja hús, laga vegi, græja og gera.

Hrafnagil er í um korters akstursfjarlægð frá Akureyri. Síðustu ár hefur bærinn vaxið ört. Um aldamót bjuggu þar 135 manns en í dag eru íbúar fjögur hundruð talsins.

„Það er bara mikil jákvæðni og menn eru að horfa mikið til framtíðar í sveitinni,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti Eyjafjarðarsveitar. 

Er ungt fólk mikið að flytja hingað?

„Já, sérstaklega ungt fólk. Ég held það sækist í skólann. Fólk sem ólst hér upp er að sækja heim og þar er nálægðin við Akureyri mikilvæg. Við getum sótt þá þjónustu sem við þurfum þar en lífsgæðin sem við búum við hér.“

Nýr leikskóli var nýverið opnaður innan veggja grunnskólans sem fær nú meiriháttar yfirhalningu.

„Svakalega flottur leikskóli og mjög tímabær framkvæmd. Það fer vel um börnin á Krummakoti. Næsti áfangi er að byggja ofan á skólaálmuna sem liggur austur vestur. Við ætlum að koma unglingunum okkar upp á efri hæðina, við erum mjög spennt að ná þeim úr kjallaranum. Ég held það sé mikil áskorun fyrir iðnaðarmennina að vera í framkvæmdum með tvö hundruð börn, þrjú hundruð ef við tökum leikskólabörnin með, og allt starfsfólkið á svæðinu. Það er meira en að segja það,“ segir Ólöf Ása Benediktsdóttir, skólastjóri Hrafnagilsskóla. 

Ólöf Ásta Benediktsdóttir er skólastjóri Hrafnagilsskóla.

Ólöf Ása fagnaði nýverið tuttugu ára starfsafmæli í Hrafnagilsskóla.

„Mér finnst ég ekkert mjög gömul en það er talsvert af börnum nemenda minna sem eru komin í skólann. Ég hef verið að kenna börnum nemenda minna. Ég kem hingað 25 ára en bý samt á Akureyri. Það er rosalega gott að vera hérna, ég vil hvergi annars staðar vera. Það er nú bara þannig,“ segir Ólöf Ása.

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