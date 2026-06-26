Hrafnagilshverfi stækkar ört Bjarki Sigurðsson skrifar 26. júní 2026 21:26 Hermann Ingi Gunnarsson er oddviti Eyjafjarðarsveitar. Vísir/Bjarki Á Hrafnagili hefur gríðarleg uppbygging orðið síðustu ár og fær skólinn þar meiriháttar yfirhalningu í sumar. Oddvitinn segir ánægjulegt hversu margt ungt fólk er að leita í bæinn. Það skiptir nánast engu máli í hvaða átt er litið í Hrafnagilshverfi í Eyjafjarðarsveit. Það er alls staðar verið að byggja hús, laga vegi, græja og gera. Hrafnagil er í um korters akstursfjarlægð frá Akureyri. Síðustu ár hefur bærinn vaxið ört. Um aldamót bjuggu þar 135 manns en í dag eru íbúar fjögur hundruð talsins. „Það er bara mikil jákvæðni og menn eru að horfa mikið til framtíðar í sveitinni,“ segir Hermann Ingi Gunnarsson, oddviti Eyjafjarðarsveitar. Er ungt fólk mikið að flytja hingað? „Já, sérstaklega ungt fólk. Ég held það sækist í skólann. Fólk sem ólst hér upp er að sækja heim og þar er nálægðin við Akureyri mikilvæg. Við getum sótt þá þjónustu sem við þurfum þar en lífsgæðin sem við búum við hér.“ Nýr leikskóli var nýverið opnaður innan veggja grunnskólans sem fær nú meiriháttar yfirhalningu. „Svakalega flottur leikskóli og mjög tímabær framkvæmd. Það fer vel um börnin á Krummakoti. Næsti áfangi er að byggja ofan á skólaálmuna sem liggur austur vestur. Við ætlum að koma unglingunum okkar upp á efri hæðina, við erum mjög spennt að ná þeim úr kjallaranum. Ég held það sé mikil áskorun fyrir iðnaðarmennina að vera í framkvæmdum með tvö hundruð börn, þrjú hundruð ef við tökum leikskólabörnin með, og allt starfsfólkið á svæðinu. Það er meira en að segja það,“ segir Ólöf Ása Benediktsdóttir, skólastjóri Hrafnagilsskóla. Ólöf Ásta Benediktsdóttir er skólastjóri Hrafnagilsskóla. Ólöf Ása fagnaði nýverið tuttugu ára starfsafmæli í Hrafnagilsskóla. „Mér finnst ég ekkert mjög gömul en það er talsvert af börnum nemenda minna sem eru komin í skólann. Ég hef verið að kenna börnum nemenda minna. Ég kem hingað 25 ára en bý samt á Akureyri. Það er rosalega gott að vera hérna, ég vil hvergi annars staðar vera. Það er nú bara þannig,“ segir Ólöf Ása. Eyjafjarðarsveit Skipulagsmál Skóla- og menntamál Húsnæðismál Leikskólar Grunnskólar Sveitarstjórnarmál Mest lesið Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Innlent „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Innlent Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Innlent Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Innlent Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Innlent Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Innlent Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Innlent Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Erlent Verðhækkanirnar vonbrigði Innlent Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Innlent Fleiri fréttir Verðhækkanirnar vonbrigði Fjármálaráðherra telur tæpt að forsenduákvæði kjarasamninga haldi Skipuð skólameistari eftir storminn á Bifröst Baðlón sýknað af kröfum fyrrverandi starfsmanns Drógu dauða langreyði fram hjá hvalaskoðunarskipi: „Áttu ekki til orð“ Telur „gusumeistara“ hafa sölsað undir sig eign borgarinnar Fella þurfi niður tungumálaþröskulda og auka traust á kerfinu Brottfararstöð þurfi að hafa pláss fyrir þrjátíu manns Áhyggjuefni að markmið kjarasamninga sé ekki að nást Fiskverð í hæstu hæðum og strandveiðimenn brosa allan hringinn Verðbólgan eykst þvert á spár og fiskverð í hæstu hæðum „Í guðanna bænum ekki apa eftir þessu“ Nöfn úr rannsókn sáust í kynningarmyndbandi Ivanka Trump og Jared Kushner á Íslandi Þessi sóttu um starf upplýsingafulltrúa Fær ekki bætur fyrir sóttkví vegna Covid-19 Telur gagnrýni sveitarfélaganna ekki eiga við rök að styðjast Neitaði að yfirgefa strætisvagninn Vilja semja aftur um bensínstöðalóðir í borginni Skerðing á opnun í frístund verði afturkölluð Fræddust um daglegt líf blindra og hreyfihamlaðra Bjóða ferðamönnum að gista í súrheysturni „Miðað við þessi orð þá hef ég miklar áhyggjur“ Stutt stopp hjá gjaldfrjálsum Strætó Stúlkan er fundin Boðar frekari niðurskurð Borgarstarfsmenn taka pokann sinn og kapphlaup við tímann í Venesúela Kastaðist af hjólinu þegar ekið var á hann „Erfiður dagur í ráðhúsinu í dag“ Handtekinn af sérsveitarmönnum undir Esjunni Sjá meira