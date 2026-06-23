Alex Da Rocha hefur óskað eftir stuðningi almennings vegna sérstæðs dómsmáls. Tíu ára sonur hans fór í transmeðferð án þess að Alex hefði þar nokkra aðkomu. Landsréttur hefur nú úrskurðað að stöðva beri meðferðina.
Alex er af frönsku bergi brotinn og sagði af máli sínu í þætti hlaðvarpsins Bjórkastið. Hann átti í forræðisdeilu við íslenska barnsmóður sína sem sendi son þeirra í transmeðferð á Landspítalanum.
Alex kom til Íslands fyrir 25 árum. Hann stundaði sjómennsku og flutti sig svo yfir í ferðamennskuna. Svo söðlaði hann um og starfaði á veitingastöðum og hótelum. Hann varð faðir fyrir rúmum tíu árum og segir að skilnaðurinn hafi verið erfiðari en hann var þegar sonur hans var fimm ára gamall.
Alex segir að hlutirnir hafi orðið torkennilegir eftir sjö ára aldur sonar síns. Barnið hafi haft gaman af því að klæðast búningum og vildi vera í prinsessubúningi. Svo fékk hann tölvupóst frá barnsmóður sinni þar sem sagði að hann vildi koma úr skápnum. Alex segist ekki hafa látið þetta trufla sig neitt enda hafi hann ekkert á móti samkynhneigðum.
Í Facebook-færslu segir hann að tíu ára gamall sonur hans hafi verið sendur í transmeðferð á Landspítalanum. Hann hafði ekkert um það að segja. Alex fór með málið í dóm og Landsréttur hafi nú úrskurðað að stöðva beri meðferðina. Þetta er fyrsta mál sinnar tegundar á Íslandi, segir í Facebook-færslu Alex, málið var útkjáð við lokuð réttarhöld og hann sé eina foreldrið sem er að berjast og borga.
Alex nefnir í færslu sinni að hann skorti tvær milljónir króna vegna lögfræðikostnaðar og sérfræðiráðgjafar og hann hvetur fólk til að styðja sig og barn sitt vegna þessarar baráttu sinnar sem sé einstök í íslenskri réttarfarssögu.