Karlmaður hefur verið dæmdur til sextán mánaða fangelsisdóms, skilorðsbundið, fyrir að brjóta kynferðislega á átta stúlkum á aldrinum tólf til fjórtán ára á um fjögurra mánaða tímabili árið 2022. Maðurinn er einnig dæmfur fyrir að hafa í fórum sínum mikið magn barnaníðsefnis.
Í dómi Héraðsdóms Reykjaness kemur fram að hann hafi sent á allar stúlkurnar kynferðisleg myndbönd af karlmanni á samfélagsmiðlinum Snapchat, til dæmis af karlmanni að fróa sér, og fengið þær til að senda af sér kynferðisleg myndbönd og myndir. Hann hafi einnig viðhaft kynferðislegt tal við þær.
Maðurinn var einnig dæmdur fyrir að hafa í fórum sínum farsíma þar sem lögregla fann mikið magn barnaníðsefnis, 924 ljósmyndir og 193 myndbönd. Síminn var gerður upptækur.
Þar kemur einnig fram að Kristinn Tómasson geð- og embættislæknir hafi verið dómkvaddur sem matsmaður vegna geðrannsóknar. Maðurinn sé í matsgerð metinn með alvarleg athyglisbrestseinkenni og einkenni á einhverfurófi. Hegðun hans sé lituð af Asperger-heilkenni og hvatvísi en hann viti mun á réttu og röngu. Umfang samskipta hans við ungar stúlkur bendi til barnagirndar en slíkt verði ekki staðfest í málinu.
Maðurinn var því talinn sakhæfur og að refsing gæti borið árangur. Í dómi kemur fram að maðurinn játaði skýlaust brot sín og var litið til þess við ákvörðun refsingar og það metið til refsilækkunar en á móti til refsiþyngingar að hann braut á stúlkum á aldrinum tólf til fjórtán ára og hafi „látið sér í léttu rúmi liggja ungur aldur þeirra“.
Refsing var ákveðin sextán mánuðir en vegna verulegs dráttar á málinu var ákveðið að fresta fullnustu refsingar og ákveðið að hún skuli falla niður að þremur árum liðnum haldi hann skilorði.
Í dómi kemur einnig fram að fyrir liggi bótakröfur fyrir hönd þolenda en engin sérfræðigögn um afleiðingar. Háttsemi hans sé þó til þess valdin að valda þeim miska og voru hæfilegar miskabætur ákveðnar 400 þúsund krónur. Ein stúlkan tengist manninum fjölskylduböndum og voru bætur hennar ákveðnar 500 þúsund krónur.
Maður hefur verið ákærður í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að hafa ítrekað mælt sér mót við 12 ára stúlku í þeim tilgangi að áreita hana kynferðislega.
Brynjar Joensen Creed hefur verið dæmdur til þriggja ára fangelsisvistar í Landsrétti fyrir kynferðisbrot gegn fimmtán stúlkum. Dómurinn er til viðbótar við sjö ára dóm sem hann hlaut í Hæstarétti í fyrra fyrir fjölmörg kynferðisbrot gegn ungum stúlkum.
Hæstiréttur hefur staðfest dóm Landsréttar yfir Ívari Gísla Vignissyni, sem var dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir að nauðga táningsstúlku sem tengist honum fjölskylduböndum. Hann bar fyrir sig að sönnunarmat Landsréttar hefði verið í skötulíki þar sem sakfelling hans hefði fyrst og fremst byggt á því að tiltekin Snapchat-skilaboð hefðu stafað frá honum.