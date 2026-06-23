Innlent

Hvalirnir skornir og lög­reglan með á­hyggjur af hraðakstri

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Hvalskurður hófst að nýju í Hvalfirði í morgun þegar tvær langreyðar voru dregnar á land og skornar. Formaður Dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi veiðarnar.

Í hádegisfréttum verður einnig rætt við lögregluna um hraðakstur á þjóðvegum landsins en mörg myndbönd sem sýna hraðakstur hafa vakið athygli undanfarið. 

Einnig verður rætt við veðurfræðing um hitabylgjuna sem nú geisar í Evrópu þar sem tugir hafa látist. 

Í sportpakka dagsins förum við yfir leiki gærdagsins á HM þar sem Lionel Messi fór á kostum.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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