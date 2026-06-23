Hvalskurður hófst að nýju í Hvalfirði í morgun þegar tvær langreyðar voru dregnar á land og skornar. Formaður Dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi veiðarnar.
Í hádegisfréttum verður einnig rætt við lögregluna um hraðakstur á þjóðvegum landsins en mörg myndbönd sem sýna hraðakstur hafa vakið athygli undanfarið.
Einnig verður rætt við veðurfræðing um hitabylgjuna sem nú geisar í Evrópu þar sem tugir hafa látist.
Í sportpakka dagsins förum við yfir leiki gærdagsins á HM þar sem Lionel Messi fór á kostum.