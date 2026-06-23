Innlent

Þrjú al­var­leg ofbeldisbrot

Bjarki Sigurðsson skrifar
Guðjón Rúnar Sveinsson er aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Akureyri.
Guðjón Rúnar Sveinsson er aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Akureyri. Vísir/Viktor Freyr

Erilsamri viku er nú lokið á Akureyri en þar höfðu síðustu daga farið fram Bíladagar, útskriftir úr mennta- og háskóla með tilheyrandi veisluhaldi, mótorhjólahittingur og fleira. Aðalvarðstjóri segir þrjú alvarleg ofbeldisbrot hafa verið tilkynnt til lögreglu.

Sumrin á Akureyri eru ávallt blómleg enda nóg um að vera þar flestar helgar. Ein stærsta helgi ársins þar er þriðja helgin í júní þegar töluverður fjöldi fólks leggur leið sína í bæinn á Bíladaga og útskriftarveislur eru um allar trissur. Þessu fylgir mikið partýstand ár hvert.

Guðjón Rúnar Sveinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Akureyri, segir að þrátt fyrir eril hafi allt gengið nokkuð smurt fyrir sig. 

„Þetta gekk vonum framar. Það var mikill erill, mikið að gera hjá lögreglu. Mikið um hraðakstur og umferðarlagabrot en annars gekk þetta bara mjög vel,“ segir Guðjón.

Nokkrir gistu í fangageymslu lögreglu, flestir vegna ölvunar, en einhverjir í tengslum við líkamsárásir.

„Það voru átta ofbeldisbrot hjá okkur, þar af þrjú sem voru talin alvarleg. Hin voru minniháttar,“ segir Guðjón. 

Hverjir hegða sér betur, utanbæjarmenn eða Akureyringar?

„Verandi utanbæjarmaður verð ég að segja Akureyringar, það er svoleiðis,“ segir Guðjón kankvís.

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