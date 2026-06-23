Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Bjarki Sigurðsson skrifar 23. júní 2026 10:46 Guðjón Rúnar Sveinsson er aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Akureyri. Vísir/Viktor Freyr Erilsamri viku er nú lokið á Akureyri en þar höfðu síðustu daga farið fram Bíladagar, útskriftir úr mennta- og háskóla með tilheyrandi veisluhaldi, mótorhjólahittingur og fleira. Aðalvarðstjóri segir þrjú alvarleg ofbeldisbrot hafa verið tilkynnt til lögreglu. Sumrin á Akureyri eru ávallt blómleg enda nóg um að vera þar flestar helgar. Ein stærsta helgi ársins þar er þriðja helgin í júní þegar töluverður fjöldi fólks leggur leið sína í bæinn á Bíladaga og útskriftarveislur eru um allar trissur. Þessu fylgir mikið partýstand ár hvert. Guðjón Rúnar Sveinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Akureyri, segir að þrátt fyrir eril hafi allt gengið nokkuð smurt fyrir sig. „Þetta gekk vonum framar. Það var mikill erill, mikið að gera hjá lögreglu. Mikið um hraðakstur og umferðarlagabrot en annars gekk þetta bara mjög vel,“ segir Guðjón. Nokkrir gistu í fangageymslu lögreglu, flestir vegna ölvunar, en einhverjir í tengslum við líkamsárásir. „Það voru átta ofbeldisbrot hjá okkur, þar af þrjú sem voru talin alvarleg. Hin voru minniháttar,“ segir Guðjón. Hverjir hegða sér betur, utanbæjarmenn eða Akureyringar? „Verandi utanbæjarmaður verð ég að segja Akureyringar, það er svoleiðis,“ segir Guðjón kankvís. Akureyri Næturlíf Bílar Lögreglumál Mest lesið Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Innlent Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið Innlent Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Innlent Rauðar viðvaranir í Bretlandi vegna hita Veður Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig Innlent „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Innlent Fleiri fréttir Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Pólitískur ólgusjór í Bretlandi, hvalveiðar og banvæn hitabylgja „Best að taka menn og sekta duglega“ Briddsarar í toppformi leggjast í víking til Ríga Lögreglan lýsir eftir Ernu Athichu Segir ákall frá samfélaginu að gera eins fyrir stelpur og stráka Slagsmál tveggja í Kópavogi enduðu á slysadeild Árásin á Höfðatorgi: Þrír ákærðir fyrir tilraun til manndráps Aldrei fleiri fengið úthlutaða skólavist Kom ekki til skoðunar að gera Land Rover-jeppana upptæka BSO-stöðin komin á nýtt heimili Hrafni bjargað af þaki Byko Hlutu Vigdísarverðlaunin fyrir baráttu fyrir jöfnu aðgengi að þungunarrofi Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í íbúðum aldraðra „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Sjá meira