Fjöldi myndbanda þar sem má sjá glæfralegan akstur í umferðinni er áhyggjuefni að sögn lögreglu, sem minnir ökumenn á að nú fari í hönd einn umferðarþyngsti tími ársins á vegum landsins. Tvö banaslys urðu í umferðinni í síðustu viku.
Rætt var við Halldór Guðmundsson mótorhjólamann á Vísi í síðustu viku en hann var á leið til Akureyrar á mótorhjóli sínu þegar hann mætti stærðarinnar pallbíl sem reyndi framúrakstur á óbrotinni línu í blindbeygju. Ökumaðurinn sveigði að endingu út af veginum svo betur fór en á horfðist en myndband af atvikinu hefur vakið gríðarlega athygli.
Myndbandið er ekki það eina sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum af hættulegum framúrakstri undanfarið en í síðustu viku náðist annað myndband af ökumanni Range Rover jeppa þar sem hann tók fram úr bílalest og urðu ökumenn tveggja bíla úr gagnstæðri átt að aka út af veginum til að forða sér frá slysi. Árni Friðleifsson aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá umferðardeild lögreglu segir lögreglu taka slíkan akstur mjög alvarlega en í síðustu viku urðu tvö banaslys í umferðinni, eitt við Reykholt og annað við Vík í Mýrdal.
„Það er vont að sjá þegar ökumenn eru að hegða sér svona, sérstaklega út á þjóðvegum þar sem er verið að taka fram úr á óbrotinni línu og stofna þar með lífi og limum fólks sem er í ökutækjum í gagnstæðri átt í hættu, þannig að við tökum þessu mjög alvarlega og fordæmum þessa aksturshegðun.“
Árni minnir á að nú sé sá tímapunktur ársins þar sem mesta álagið er á vegakerfinu. Ökumenn þurfi að gæta vel að sér og virða hámarkshraða.
„Því miður þá höfum við líka verið að sjá þessi myndbönd sem hafa verið í dreifingu þar sem ökumenn eru að valda bæði sjálfum sér og öðrum hættu með því að taka þennan glæfraframúrakstur. Þannig við biðlum til allra um að aka varlega og taka mið af aðstæðum, síðan er hinn anginn að ef ökumenn verða vitni að svona akstri að tilkynna það þá til lögreglu sem fyrst.“
Lögregla merki sérstaklega mikla óþolinmæði meðal ökumanna nú.
„Það er bara gömul saga og ný að fólk er að keyra of hratt. Ég meina við vorum með í gær, voru ökumenn teknir hérna innan höfuðborgarsvæðisins þar sem er 80 kílómetra hámarkshraði og við vorum að stöðva menn á 140 kílómetra hraða á þessum vegum, þannig við þekkjum þetta og þetta er bara ekki gott.“