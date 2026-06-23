Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Smári Jökull Jónsson og Atli Ísleifsson skrifa 23. júní 2026 14:16 Espen Barth Eide utanríkisráðherra Noregs segist heyra á samtölum í Brussel að möguleikar Íslands til að ná góðum samningi séu góðir. Vísir/Lýður Utanríkisráðherra Noregs segir gjörbreytta mynd blasa við ákveði Íslendingar að ganga inn í Evrópusambandið. EES-samningurinn myndi þó halda en staða Norðmanna veikjast. Ráðherrafundur EFTA hófst í Hörpu í gærmorgun. Þar skrifuðu fulltrúar EFTA-ríkjanna meðal annars undir framlengdan fríverslunarsamning við Palestínu um niðurfellingu tolla á iðnaðar- og sjávarútvegsvörum. Á fundinum var meðal annars Espen Barth Eide utanríkisráðherra Noregs sem sagði mögulegar aðildarviðræður Íslendinga við Evrópusambandið geta haft mikil áhrif á Norðmenn. „Það er mjög margt líkt með Noregi og Íslandi og það er ljóst að það sem Íslendingar ákveða að gera mun hafa áhrif á umræðuna í Noregi. Það er mikilvægt fyrir okkur að fylgjast með og mjög margir Norðmenn munu fylgjast grannt með því sem gerist hér. Til dæmis er fiskiðnaðurinn í Vestur-Noregi mjög áhugasamur um að sjá hvers konar samning Ísland gæti mögulega fengið á því sviði,“ segir Barth Eide. Ef Íslendingar ákveða að taka upp samningaviðræður og í kjölfarið ganga í sambandið, hvað myndi það þýða fyrir EES-samninginn? „Formlega myndi það þýða að Ísland yrði áfram aðili að EES-samningnum en færi frá EFTA-hliðinni yfir til ESB. Formlega svarið er að samningurinn stæði,“ segir Barth Eide. Staðan verði þó gjörbreytt gangi Ísland í ESB og EES-samningurinn þá í raun tvíhliða á milli Noregs og ESB með lítilli viðbót fyrir Liechtenstein. Sú staðreynd að Ísland ætli að greiða atkvæði um áframhald viðræðna við ESB neyði Norðmenn til að endurmeta EES-samninginn. Bæði Ísland og ESB muni standa við sínar skuldbindingar þó að viðræður hefjist. „ESB vill gjarnan fá Ísland í sambandið. Ég heyri frá öllum sem ég tala við í Brussel að möguleikar Íslands til að ná góðum samningi séu mjög góðir því ESB vill hafa jafnvægi á milli stækkunar sambandsins til suðurs og austurs og stækkunar til norðurs og vesturs. Það er mjög hagstæður útgangspunktur fyrir Ísland,“ segir Barth Eide. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Noregur EFTA Evrópusambandið Utanríkismál Mest lesið Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Innlent Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Erlent Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Innlent Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Innlent Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Innlent Fleiri fréttir Íbúar höfðu betur: Umsókn Samhjálpar felld úr gildi Myndir úr Hvalfirði: Langreyðar dregnar á land „Planið“ sé byrjað að virka Gjörbreytt staða ef Íslendingar ganga inn í ESB Operation Raccoon: Krónur urðu að evrum og slóðin leiddi að höfuðpaurum Byrjuð að laga „frægustu gangstéttina í Grafarvogi“ „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Sjá meira