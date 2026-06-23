„Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Smári Jökull Jónsson skrifar 23. júní 2026 12:02 Linda Karen er formaður Dýraverndarsambands Íslands en á myndinni til hægri má sjá starfsmenn Hvals hf. verka aðra þeirra langreyða sem komu á land í nótt. Vísir/Lýður Valberg/Vilhelm Formaður Dýraverndarsamtaka Íslands vill að stjórnvöld stöðvi hvalveiðar með því að afnema undanþágu Hvals hf. til að verka matvæli undir berum himni. Dýravernd séu ekki öfgaskoðanir og stöðva beri starfsemi sem feli í sér dýraníð. Fyrstu langreyðarnar sem veiðst hafa við Íslandsstrendur í þrjú ár komu í land í Hvalfirði í nótt. Dýraverndarsamband Íslands sendi frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem veiðunum er mótmælt. Formaður sambandsins segir slæmt að ekki sé hlustað á fagráð um velferð dýra sem segja veiðarnar ekki standast lög og vill að stjórnvöld grípi inn í. Fimm ára leyfi til hvalveiða var gefið út í lok árs 2024 af þáverandi ráðherra Bjarna Benediktssyni. „Það er samt ýmislegt sem hefði verið hægt að gera áður en veiðar hófust. Til dæmis að taka í burtu þá undanþágu sem Hvalur hf. hefur varðandi að þeir mega verka þessi matvæli undir berum himni. Þetta er ekki leyfilegt í neinni annarri matvælaframleiðslu,“ segir Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands. „Þá ber að ljúka slíkri starfsemi“ Hún gefur lítið fyrir þau orð Vilhjálms Birgissonar, formanns Verkalýðsfélags Akraness, að illa væri farið fyrir Íslendingum ef öfgaskoðanir öfgafólks hefðu áhrif á ákvarðanatökur. „Dýravernd er ekki öfgaskoðanir. Við þurfum að gera ráð fyrir dýrum í okkar samfélagi. Það er samfélagsleg ábyrgð okkar allra að fara vel með dýr. Ef starfsemi byggir á því að það felur í sér dýraníð, og stórfellt dýraníð eins og á við varðandi hvalveiðar, þá ber að ljúka slíkri starfsemi.“ Linda segir birgðir til af hvalkjöti frá veiðum fyrir þremur árum síðan og veltir fyrir sér af hverju veiðarniar séu stundaðar. Hún segir að góður hljómgrunnur sé fyrir málstað dýraverndarsamtaka. „Íslendingar vilja velferð dýra. Við finnum það mjög sterkt í Dýraverndarsambandi Íslands að fólk fólk vill dýravernd,“ segir Linda Karen. Hvalveiðar Hvalir Dýr Atvinnurekendur Mest lesið Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Langreyðarnar komnar á land Innlent „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Innlent Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Erlent Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið Innlent Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Innlent Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Innlent Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Innlent Fleiri fréttir „Úr penna þeirra manna streymir gamalt fullyrðingarusl“ Hjón á Selfossi vara við svikum í nafni fyrirtækis síns Eins og að vera í bakaraofni í hitabylgjunni: „Raunveruleg hætta á að fólk geti fengið hitaslag“ Fjöldi tilvika af glæfralegum framúrakstri áhyggjuefni „Dýravernd er ekki öfgaskoðun“ Hvalirnir skornir og lögreglan með áhyggjur af hraðakstri Segir milljarðahönnun skóla í Vogahverfi óraunhæfa Þrjú alvarleg ofbeldisbrot Hvetja stjórnvöld til að binda enda á „villimannslegar“ hvalveiðar Rabarbari hafinn til vegs og virðingar á Blönduósi Fengju ekki að rústa verslunarmiðstöð óáreittir Langreyðarnar komnar á land Sextán mánuðir á skilorði fyrir að brjóta á átta stúlkum Réðst á leigubílstjóra og neitaði að borga farið „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Pólitískur ólgusjór í Bretlandi, hvalveiðar og banvæn hitabylgja „Best að taka menn og sekta duglega“ Briddsarar í toppformi leggjast í víking til Ríga Lögreglan lýsir eftir Ernu Athichu Segir ákall frá samfélaginu að gera eins fyrir stelpur og stráka Slagsmál tveggja í Kópavogi enduðu á slysadeild Sjá meira