Lögreglu barst tilkynning um leigubílstjóra sem átti í vandræðum með farþega. Farþeginn hafi neitað að greiða fyrir farið og ráðist á bílstjórann. Hann hafi verið vistaður í þágu rannsóknar á málinu.
Er þetta meðal sextíu og fimm mála sem skráð voru í dagbók lögreglu um störf gærkvöldsins og næturinnar. Alls hafi þrír gist í fangageymslu í nótt.
Tilkynnt var um þjófnað í Laugardal en málið sé í rannsókn.
Þá var einnig tilkynnt um umferðarslys í Grafarvogi þar sem ökumaður er grunaður um að hafa verið undir áhrifum fíkniefna. Hann hafi verið vistaður í þágu rannsóknar málsins.
Lögregla hafði afskipti af fimm ökumönnum sem óku yfir löglegum hámarkshraða, tveimur ökumönnum undir áhrifum fíkniefna og tveimur sem óku án gildra ökuréttinda.