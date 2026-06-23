Innlent

Réðst á leigu­bíl­stjóra og neitaði að borga farið

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Er þetta meðal sextíu og fimm mála sem skráð voru í dagbók lögreglu um störf gærkvöldsins og næturinnar. Alls hafi þrír gist í fangageymslu í nótt.
Er þetta meðal sextíu og fimm mála sem skráð voru í dagbók lögreglu um störf gærkvöldsins og næturinnar. Alls hafi þrír gist í fangageymslu í nótt. Vísir/Anton Brink

Lögreglu barst tilkynning um leigubílstjóra sem átti í vandræðum með farþega. Farþeginn hafi neitað að greiða fyrir farið og ráðist á bílstjórann. Hann hafi verið vistaður í þágu rannsóknar á málinu. 

Er þetta meðal sextíu og fimm mála sem skráð voru í dagbók lögreglu um störf gærkvöldsins og næturinnar. Alls hafi þrír gist í fangageymslu í nótt. 

Tilkynnt var um þjófnað í Laugardal en málið sé í rannsókn. 

Þá var einnig tilkynnt um umferðarslys í Grafarvogi þar sem ökumaður er grunaður um að hafa verið undir áhrifum fíkniefna. Hann hafi verið vistaður í þágu rannsóknar málsins. 

Lögregla hafði afskipti af fimm ökumönnum sem óku yfir löglegum hámarkshraða, tveimur ökumönnum undir áhrifum fíkniefna og tveimur sem óku án gildra ökuréttinda. 

Lögreglumál

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