„Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ Freyja Þórisdóttir skrifar 22. júní 2026 23:32 Svanhildur Hjaltadóttir var í göngutúr með son sinn sem er rétt um eins og hálfs árs við Ásgarð í Mosfellsbæ þegar atvikið átti sér stað. Aðsend/Vísir/Vilhelm Á níunda tímanum í kvöld, mánudaginn 22. júní, skall hurð nærri hælum á göngustíg við Ásgarð í Mosfellsbæ en minnstu munaði að þrír ungir fjallahjólarar keyrðu niður barnungan dreng. Móðir drengsins segist enn vera í hálfgerðu áfalli en að „skyndileg ónotatilfinning“ hafi orðið til þess að hún greip son sinn upp og hljóp með hann af stígnum augnabliki áður en drengir á fjallahjólum birtust ofar á stígnum. Þá segir hún alls ekki vera við þá að sakast enda sárvanti betri merkingar og skilti við stíginn. „Ég fékk tilfinningu, bara ókei, það er eitthvað að fara að gerast, þetta var rosalega skrítið. Svo gríp ég hann upp á öxlina og byrja að hlaupa en svo koma þeir niður eiginlega á eftir mér,“ segir Svanhildur Hjaltadóttir, fyrirsæta, í samtali við blaðamann Vísis. Hún ítrekar að strákarnir hafi brugðist eins vel við og þeir gátu og að þeir hafi hrópað til hennar um leið og þeir sáu hana. Sjálf var hún „á vappinu á stígnum“ ásamt syni sínum, sem er rétt um eins og hálfs árs gamall, en hún segir að þarna vanti skýrar merkingar. Ekki sé augljóst hvort að stígurinn sé hugsaður fyrir gangandi vegfarendur, hestafólk eða hjólara. Svanhildur skorar á sveitarfélagið að skoða hvort þörf sé á að setja upp viðvörunarskilti þarna sem minnir á að sýna aðgát og aka miðað við aðstæður.Vísir/Vilhelm „Þarna er blönduð umferð af börnum, gangandi fólki og hestafólki, og eitt augnablik getur skilið á milli þess að allt fari vel eða að alvarlegt slys verði,“ segir hún og tekur fram að hún telji strákana vera í fullum rétti enda sé líklega ekkert þeirra klárt á því hvort þarna megi vera á hjólum eða ekki. Gáfu henni dýrmæt augnablik „Þeir brugðust alveg rétt við, þeir voru örugglega jafn hissa og ég, vissu ekkert að þeir ættu ekki að vera á hjólum og ég vissi ekki að ég ætti ekki að vera með barnið mitt þarna uppi,“ segir Svanhildur og bætir við að hún hafi kennt sjálfri sér svolítið um, „af hverju ég væri að fara þarna upp með barnið mitt“. Hún segir drengina hafa verið á talsverðri ferð niður brekkuna en að þeir hefðu lítið annað geta gert en að vara hana við með hrópum og köllum. Aðspurð segir hún þá ekki hafa staldrað við og athugað með hana. „Ég held þeir hafi bara orðið smeykir eða eitthvað en mig langar samt bara að þakka þeim fyrir hvað þeir voru flottir og hvað þeir brugðust strax við. Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið.“ Mosfellsbær Hjólreiðar Slysavarnir Göngugötur Börn og uppeldi Mest lesið „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Innlent Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Innlent Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig Innlent Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Erlent Lögreglan lýsir eftir Ernu Athichu Innlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent Starmer segir af sér Erlent Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Innlent Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í íbúðum aldraðra Innlent Fleiri fréttir „Þeir gáfu mér þessi dýrmætu augnablik til að sveigja úr leið“ „Finnst ég komin heim þegar ég er í Færeyjum“ Íris Edda ráðin sveitarstjóri á Vopnafirði Nafn mannsins sem lést í umferðarslysi austan við Vík Segir upphaf hvalvertíðar vera gleðitíðindi: „Peningarnir detta ekki af himnum ofan“ Lögreglan þakkar öllum sem komu að verkefninu Helmingur óánægður hefði Hildur valið Miðflokkinn Ökumaður vespunnar reyndist vera með allt niður um sig 86 prósent horfðu ekki á úrslit Eurovision Ráðherra vill varamótor Herjólfs tiltækan hérlendis Pólitískur ólgusjór í Bretlandi, hvalveiðar og banvæn hitabylgja „Best að taka menn og sekta duglega“ Briddsarar í toppformi leggjast í víking til Ríga Lögreglan lýsir eftir Ernu Athichu Segir ákall frá samfélaginu að gera eins fyrir stelpur og stráka Slagsmál tveggja í Kópavogi enduðu á slysadeild Árásin á Höfðatorgi: Þrír ákærðir fyrir tilraun til manndráps Aldrei fleiri fengið úthlutaða skólavist Kom ekki til skoðunar að gera Land Rover-jeppana upptæka BSO-stöðin komin á nýtt heimili Hrafni bjargað af þaki Byko Hlutu Vigdísarverðlaunin fyrir baráttu fyrir jöfnu aðgengi að þungunarrofi Skartgripaþjófur sigldi undir fölsku flaggi í íbúðum aldraðra „Það var alveg skýrt að það ætti bara að drepa þetta mót hjá okkur“ Segir þörf á fræðslu um kyrkingartak í grunnskólum Ferðalangar utan EES ekki tryggðir vegna veikinda eða slysa Fyrstu hvalirnir skotnir og Starmer segir af sér Fyrstu hvalirnir skotnir í nótt Reiðhjólauppboð lögreglu hefst í dag Fundu kannabisplöntur í húsi á Suðurnesjum Sjá meira