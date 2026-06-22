Rúmlega 86 prósent landsmanna horfðu ekki á úrslitakvöld Eurovision sem haldið var í Vín í Austurríki samkvæmt nýrri skoðanakönnun Maskínu. Rúmlega 27 prósent sögðust sakna þátttöku Íslands í keppninni en 73 prósent ekki.
Lítill munur var á kynjunum eftir áhorfi en 12,9 prósent karla sem svöruðu könnuninni sögðust hafa horft á úrslitakvöld keppninnar en 13,6 prósent kvenna. Áhorf á úrslitakvöldið var mest hjá aldurshópnum 50–59 ára, 17,6 prósent, en könnunin var lögð fyrir 18 ára og eldri.
Líklegastir til þess að horfa á úrslitakvöldið voru þeir sem kjósa myndu Flokk fólksins, 19,7 prósent, og Sjálfstæðisflokkinn, 18,1 prósent. Þeir sem kjósa myndu Pírata og Sósíalistaflokkinn voru hins vegar ólíklegastir samkvæmt könnuninni en 5,4 prósent þeirra sem myndu kjósa Pírata og 4,1 prósent þeirra sem myndu kjósa Sósíalistaflokkinn sögðust hafa horft á úrslitakvöldið.
Eins og frægt er tók Ísland ekki þátt í Eurovision í ár. Nokkur lönd drógu sig úr keppni eftir að fulltrúar evrópskra sjónvarpsstöðva samþykktu að leyfa Ísraelum að taka þátt í Eurovision í ár. Þeirra á meðal voru Hollendingar, Spánverjar, Írar og Slóvenar.
Sömuleiðis söknuðu þeir sem kjósa myndu Sjálfstæðisflokkinn mest þátttöku Íslands í Eurovision, en 46 prósent þeirra svöruðu því játandi að hafa saknað þess að Ísland tæki þátt í ár. 38 prósent þeirra sem myndu kjósa Framsóknarflokkinn og rúmlega 36 prósent þeirra sem myndu kjósa Miðflokkinn svöruðu þeirri spurningu játandi. Enginn sem kysi Pírata ef gengið væri til kosninga í dag sagðist hafa saknað þátttöku Íslands í keppninni.