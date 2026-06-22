Vegurinn sem erlendir ferðamenn fóru um og ollu síðan spjöllum utanvegar við Einhyrning, Kötlujökul og á Emstruleið, var lokaður og merktur með skiltum. Hlið á veginum á að koma í veg fyrir umferð, en þó bregður við að ökumenn, ekki síst Íslendingar, fari þar um og aki spottakorn, og snúi við, en loki ekki hliðinu á eftir sér.
Í kjölfarið geti komið erlendir ferðamenn sem telja sig mega aka eftir veginum, þrátt fyrir skilti og merkingar. Greint hefur verið frá málinu í fréttum og er mikil reiði ríkjandi víða vegna málsins.
G. Pétur Matthíasson forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni. Utanvegaakstur er ávallt bannaður og allar upplýsingar um ástand vega er að finna á umferdin.is.
„En við náttúrlega merkjum vegi ófæra eða lokaða eins og við á. Þessi leið er merkt lokuð. Við erum með hlið þarna innst í Fljótshlíðinni og þar eru merkingar. Vandamálið er kannski að það vill henda að menn loki ekki hliðinu, skilji það eftir opið og þá fara menn bara þarna inneftir, sérstaklega útlendingar ef þeir sjá hliðið opið og taka illa eða lítið eftir skiltunum um að þar sé ekki heimilt að aka.“
Lokunarpóstur um að það megi ekki aka þarna inn. Hver er þá að fara þar um og skilja það eftir opið?
„Þetta er það nálægt byggð og menn kannski að skjótast til að kíkja inn eftir. Án þess að fara beinlínis upp á hálendið þar sem er ófært og of blautt að fara um. En ég get ekki svarað því hvers vegna menn eru að opna hlið sem eru lokuð. Meginmerkingin er á umferdin.is, það er þar sem við getum breytt ótt og títt merkingum eftir því sem ástandið breytist.“
G. Pétur segir hálendisvegi flesta hverja lokaða en enn er mikil bleyta á vegum þó að snjóa hafi tekið upp.
„Við erum að bíða eftir því að þorni og þá verður hægt að opna. En við sendum menn þarna inn eftir á morgun til að huga að aðstæðum, hvort skiltin séu enn á réttum stað og hvort hliðið sé lokað. En við vöktum þessa vegi eins og kostur er á.“
G. Pétur segir ekki algengt að kallaðir séu til sérfræðingar á vegum Vegagerðarinnar, þetta tiltekna dæmi sé til að mynda fyrst og fremst lögreglumál. Utanvegaakstur er ekki á borðum Vegagerðarinnar.
„Við merkjum veginn lokaðan og hvort merkt sé ófært. Þarna er rauðmerkt og fólk ætti ekki að vera á ferðinni. Það sem við höfum áhyggjur af, þótt utanvegaakstur sé skelfilegur og ömurlegur á allan hátt, eru vegirnir. Ef menn fara af stað á vegi sem er blautur getur það farið illa.“
Ómögulegt er við að eiga þegar utanvegaakstur er annars vegar. Menn geta farið út af hvar sem er. „Best er að taka menn og sekta duglega fyrir svona nokkuð og það spyrst örugglega vel út.“
Utanvegaökumennirnir sem sást til víða á hálendinu hafa þegar lokið málinu með sektargreiðslu. Mennirnir voru erlendir ferðamenn og keyrðu um á Land Rover jeppum.
Erlendir ferðamenn sem ollu miklu tjóni með utanvegaakstri á Land Rover-bifreiðum þurftu að borga fleiri hundruð þúsunda í sekt en lögreglu þótti ekki ástæða til að gera jeppana upptæka. Fjallamaður meðlimur í 4x4 klúbbnum telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri.
Páll Halldór Halldórsson, fjallamaður og meðlimur 4x4 Ferðaklubbnum, segir leiðsögumenn tala um að utanvegaakstur tveggja ferðamanna um helgina sé sá versti sem þeir hafi séð í 40 ár. Hann telur að herða þurfi viðurlög við utanvegaakstri.